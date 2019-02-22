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冷氣團報到！ 氣溫溜滑梯 越晚越冷全台有感

米蘭時裝周／卡爾拉格斐謝幕之作 FENDI大秀超催淚

2019-02-22 07:24聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

2019秋冬米蘭時裝周最感人的一刻，出現在FENDI秀場，因為這是日前因病過世的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐生前操刀的最後一個系列，秀後Silvia Venturini Fendi單獨出場謝幕時明顯強忍淚水，沒有了老佛爺的陪伴，她的孤單身影和最後的驚喜影片，都讓在場觀眾為之動容。

本季立體簡約的FENDI多了許多甜美元素，一開場就能見到模特兒繫上大蝴蝶領結，搭配西裝洋裝，混搭俏皮魅力。而西裝大衣配上寬鬆的長褲，尖領襯衫外罩薄紗裙，則是在正裝中注入年輕柔美風格。泡泡紗、烏干紗及綢緞面料讓百褶裙和拼接襯衫展現俐落風采的同時也更顯夢幻。卡爾拉格斐在1981年設計出的彎曲「Karligraphy」字體FF logo圖案，則是本系列中最重要的印花主題，出現在高領上衣、皮草外套、襪子等單品上。招牌的錯視技法，讓輕盈布料散發出厚重與分量感，但又能隨著動作展現出自在瀟灑的跳躍感。

明線縫製植物染皮革Baguette包款，壓紋設計簡約復古，也搭配多條實用背帶增添變化。Peekaboo包款則運用打孔技術，讓亮面小牛皮或Pequin條紋羊毛皮材質製成的大型金屬框架托特包可折疊成手拿包。鞋款還搭配撞色鞋底和拉鍊，不只好看有型還方便穿脫。

卡爾拉格斐自1965年就加入FENDI團隊，雙方54年的合作累積了深厚情感。品牌第三代傳人，也正是每一季都會跟著卡爾一起謝幕的Silvia Venturini Fendi這次獨自現身，她很努力在強忍淚水的樣子更讓人為之動容。在謝幕後，大螢幕上更驚喜播放卡爾繪製插畫的工作訪談，親筆回憶畫下他第一天加入FENDI的造型。

表示：「卡爾拉格斐與FENDI之間有著時尚圈最為悠長的戀情，這段合作關係未來也深入我們的生活。我對他的辭世深感哀悼，他到最後一刻仍是不斷關心作品的態度，讓我深受感動。秀前幾天我們在講電話的時候，他唯一關心的就是這個系列的豐富性與美感。這就是他的真性情。我們會永遠懷念他的。」

西裝大衣配上寬鬆的長褲，則是在正裝中注入年輕柔美風格。圖／FENDI提供
西裝大衣配上寬鬆的長褲，則是在正裝中注入年輕柔美風格。圖／FENDI提供
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卡爾拉格斐自1965年就加入FENDI團隊，雙方的深厚情感不可言喻。圖／FEND...
卡爾拉格斐自1965年就加入FENDI團隊，雙方的深厚情感不可言喻。圖／FENDI提供
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卡爾拉格斐參與2019春夏系列參與試裝。圖／FENDI提供
卡爾拉格斐參與2019春夏系列參與試裝。圖／FENDI提供
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卡爾拉格斐與FENDI第三代傳人Silvia Venturini Fendi。圖...
卡爾拉格斐與FENDI第三代傳人Silvia Venturini Fendi。圖／FENDI提供
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本季立體簡約的FENDI多了許多甜美元素，一開場就能見到模特兒繫上大蝴蝶領結，搭...
本季立體簡約的FENDI多了許多甜美元素，一開場就能見到模特兒繫上大蝴蝶領結，搭配西裝洋裝，混搭俏皮魅力。圖／FENDI提供
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卡爾拉格斐在1981年設計出的彎曲「Karligraphy」字體FF logo圖...
卡爾拉格斐在1981年設計出的彎曲「Karligraphy」字體FF logo圖案，是本系列中最重要的印花主題，出現在高領上衣、皮草外套、襪子等單品上。
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尖領襯衫外罩薄紗裙。圖／FENDI提供
尖領襯衫外罩薄紗裙。圖／FENDI提供
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卡爾拉格斐回想自己第一天加入FENDI時的模樣所繪製的插畫。圖／FENDI提供
卡爾拉格斐回想自己第一天加入FENDI時的模樣所繪製的插畫。圖／FENDI提供
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卡爾拉格斐為FENDI 2019系列繪製的設計草圖。圖／FENDI提供
卡爾拉格斐為FENDI 2019系列繪製的設計草圖。圖／FENDI提供
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FENDI 2019秋冬系列是卡爾拉格斐生前操刀的最後作品。圖／FENDI提供
FENDI 2019秋冬系列是卡爾拉格斐生前操刀的最後作品。圖／FENDI提供
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卡爾拉格斐為FENDI 2019系列繪製的設計草圖。圖／FENDI提供
卡爾拉格斐為FENDI 2019系列繪製的設計草圖。圖／FENDI提供
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FENDI西裝時尚
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