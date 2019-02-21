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在45樓品嚐蕎麥麵！東京「菜々」午餐新菜580元起

2019-02-21 23:24聯合報 記者陳睿中╱即時報導

來自日本的日本料理餐廳「菜々（nana）」，自即日起全面更新菜單，推出盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食、南高梅山藥泥湯麵定食等多款料理，以及素食者可享用的精進料理套餐，午間套餐最低580元起。

位於微風信義百貨45樓的菜々，自2018年登陸台灣，可享有高樓層的絕佳視野，供應約千元的蕎麥麵定食，或是結合其他餐食的套餐組合。而本次新規劃的午間套餐，延續親民風格，其中「盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食」可享用二八蕎麥麵，以及使用高湯烹煮的雞肉土鍋飯，還有季節小砵、松葉蟹滑蛋等配菜，每份580元。

南高梅山藥泥湯麵定食採用「熱蕎麥麵」吃法，以和歌山所產的南高梅，搭配山藥泥，帶來風格溫和的湯蕎麥料理，每份650元。受到日本女性歡迎的海老天婦羅蕎麥麵定食，則是使用鮮蝦、南瓜等天婦羅，搭配盛籠蕎麥麵、雞肉土鍋飯等組合，每份730元。

另外，為了讓茹素或喜愛蔬食料理的饕客能有更多選擇，本次也推出「湯葉與蔬菜精進定食」，將原本的柴魚高湯，改成昆布或香菇高湯作底，再搭配現場製作的盛籠蕎麥麵為主角，佐以高湯豆腐，以及紫蘇葉、日本米茄等天婦羅，還有烤玉米、南高梅壽司、涼拌菠菜鴻禧菇、手工豆腐等料理，呈現出纖細柔和風味，每份680元。

南高梅山藥泥湯麵定食，每份650元。圖／菜々提供
南高梅山藥泥湯麵定食，每份650元。圖／菜々提供
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盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食，每份580元。圖／菜々提供
盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食，每份580元。圖／菜々提供
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湯葉與蔬菜精進定食，每份680元。圖／菜々提供
湯葉與蔬菜精進定食，每份680元。圖／菜々提供
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素食者微風日本料理
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