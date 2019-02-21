在45樓品嚐蕎麥麵！東京「菜々」午餐新菜580元起

2019-02-21 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自日本的日本料理餐廳「菜々（nana）」，自即日起全面更新菜單，推出盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食、南高梅山藥泥湯麵定食等多款料理，以及素食者可享用的精進料理套餐，午間套餐最低580元起。

位於微風信義百貨45樓的菜々，自2018年登陸台灣，可享有高樓層的絕佳視野，供應約千元的蕎麥麵定食，或是結合其他餐食的套餐組合。而本次新規劃的午間套餐，延續親民風格，其中「盛籠蕎麥麵與雞肉土鍋飯定食」可享用二八蕎麥麵，以及使用高湯烹煮的雞肉土鍋飯，還有季節小砵、松葉蟹滑蛋等配菜，每份580元。

南高梅山藥泥湯麵定食採用「熱蕎麥麵」吃法，以和歌山所產的南高梅，搭配山藥泥，帶來風格溫和的湯蕎麥料理，每份650元。受到日本女性歡迎的海老天婦羅蕎麥麵定食，則是使用鮮蝦、南瓜等天婦羅，搭配盛籠蕎麥麵、雞肉土鍋飯等組合，每份730元。