盤點職場「4類小人」 只會眼紅不求上進，讓人狂翻白眼

2019-02-21 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



職場上，如果大家可以相安無事的工作，那是最美好的事情囉，但實際上，「職場如戰場」，除了好好工作與做事外，其實職場上更重要的是「做人」，同事、長官、屬下間的人際關係，如同一張蜘蛛網，剪不斷理還亂。

但職場上，總會遇到一些小人或貴人，遇到小人時，只能心裡不停翻白眼，甚至還有不少是會背後暗箭傷人的小人，若是遇到貴人，則要好好感謝，因為這才真的是難得啊。

以下盤點一些職場上的小人，或是被忽略的貴人，快來看看自己周遭，是否充斥這些小人吧！ 對於「表面」的職場模式，是大家生存常態。圖／摘自 pexels 分享 facebook

表面工作，大於實際付出

對於「表面」的職場模式，是大家生存的常態，字面上的意思是，要非常的會在，「該在的人」的面前，適時表現自己的優點，跟做事態度。

對於這樣的同事，一旁的我們雖然會無限翻白眼，畢竟大家都只為了一份薪水，但奉勸愛做表面功夫的人，千萬不要做得太過火，不然每次被大家私下談論時，總會有你的名字存在。 總是見不得別人好，自己不去學習，反而思考為何對方表現如此傑出，在這之中去挑惕找破綻。圖／摘自 pexels 分享 facebook

停在原地打轉的眼紅小丑

所謂「停在原地打轉的小丑」，指的是總在上司面前，「懷疑做得比你好的同事，為何表現得比較出眾」，就會有「打手」之類的話，總是見不得別人好，自己不去學習，反而思考為何對方表現如此傑出，在這之中去挑惕找破綻。

職場上常會遇到眼紅的同事，即使表現已經非常低調跟謙虛，但終究會上演一齣「後宮爭鬥劇」般的戲碼，也千萬別上心，因為這樣的做事態度，註定讓自己一直落後著，導致無法檢視自己問題所在。 「職場如戰場」，除了好好工作與做事外，職場上更重要是「做人」。圖／摘自 pexels 分享 facebook

知人知面不知心

「表面上很願意協助的同事，並非是真心誠意的想要幫忙」；在工作場合之中，每個人都有所屬的責任與管轄的事務，這些事務通常堆積如山。

若是一位菜鳥剛到職，這時可以檢視身邊同事，此時對人的處事態度真誠與否，順便學習面對新進同事或菜鳥，該如何在這個環境下適應、應對進退。 瘋狂品頭論足，通常是公司裡面，較有主導性特質的人，帶起「風向球」。圖／摘自 pexels 分享 facebook

辦公室內的風向球

有一種情況是，對於大家所不喜歡的人，就會自動形成「部門小組織」，瘋狂品頭論足，當成茶餘飯後的笑話，這樣的公司風氣，通常是公司裡面，較有主導性特質的人，帶起「風向球」。

這些跟著風向跑的人，只為讓自己在公司的同儕間，能夠得到被認同，面對同一群價值觀的笨蛋，風往哪兒吹，就往哪兒倒。 永遠靜默的觀察者，也可能是壓垮駱駝的最後一根稻草型重量級人物。圖／摘自 pexels 分享 facebook

最特別要注意的是：永遠靜默的觀察者

很多人會發現，在生活中、職場上，總是有一些默默躲在角落、不擅與人交際，但你會發現，這些人並非弱者；也可能是壓垮駱駝的最後一根稻草型重量級人物。

對於平時的團體聚會，總是興趣缺缺，沒有任何存在感，只有默默的埋頭苦幹；這樣的同事，千萬別忽視它的存在性，因為他可能是貴人，同時也是你的敵人。