親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

1945接收台灣的國軍衣衫襤褸？她終其一生為此辯護

員工尾牙上台批公司 老闆叫好賞每人55萬元

盤點職場「4類小人」 只會眼紅不求上進，讓人狂翻白眼

2019-02-21 22:42聯合報 記者劉小川╱即時報導

職場上，如果大家可以相安無事的工作，那是最美好的事情囉，但實際上，「職場如戰場」，除了好好工作與做事外，其實職場上更重要的是「做人」，同事、長官、屬下間的人際關係，如同一張蜘蛛網，剪不斷理還亂。

但職場上，總會遇到一些小人或貴人，遇到小人時，只能心裡不停翻白眼，甚至還有不少是會背後暗箭傷人的小人，若是遇到貴人，則要好好感謝，因為這才真的是難得啊。

以下盤點一些職場上的小人，或是被忽略的貴人，快來看看自己周遭，是否充斥這些小人吧！

對於「表面」的職場模式，是大家生存常態。圖／摘自 pexels
對於「表面」的職場模式，是大家生存常態。圖／摘自 pexels
分享

表面工作，大於實際付出

對於「表面」的職場模式，是大家生存的常態，字面上的意思是，要非常的會在，「該在的人」的面前，適時表現自己的優點，跟做事態度。

對於這樣的同事，一旁的我們雖然會無限翻白眼，畢竟大家都只為了一份薪水，但奉勸愛做表面功夫的人，千萬不要做得太過火，不然每次被大家私下談論時，總會有你的名字存在。

總是見不得別人好，自己不去學習，反而思考為何對方表現如此傑出，在這之中去挑惕找破...
總是見不得別人好，自己不去學習，反而思考為何對方表現如此傑出，在這之中去挑惕找破綻。圖／摘自 pexels
分享

停在原地打轉的眼紅小丑

所謂「停在原地打轉的小丑」，指的是總在上司面前，「懷疑做得比你好的同事，為何表現得比較出眾」，就會有「打手」之類的話，總是見不得別人好，自己不去學習，反而思考為何對方表現如此傑出，在這之中去挑惕找破綻。

職場上常會遇到眼紅的同事，即使表現已經非常低調跟謙虛，但終究會上演一齣「後宮爭鬥劇」般的戲碼，也千萬別上心，因為這樣的做事態度，註定讓自己一直落後著，導致無法檢視自己問題所在。

「職場如戰場」，除了好好工作與做事外，職場上更重要是「做人」。圖／摘自 pexe...
「職場如戰場」，除了好好工作與做事外，職場上更重要是「做人」。圖／摘自 pexels
分享

知人知面不知心

「表面上很願意協助的同事，並非是真心誠意的想要幫忙」；在工作場合之中，每個人都有所屬的責任與管轄的事務，這些事務通常堆積如山。

若是一位菜鳥剛到職，這時可以檢視身邊同事，此時對人的處事態度真誠與否，順便學習面對新進同事或菜鳥，該如何在這個環境下適應、應對進退。

瘋狂品頭論足，通常是公司裡面，較有主導性特質的人，帶起「風向球」。圖／摘自 pe...
瘋狂品頭論足，通常是公司裡面，較有主導性特質的人，帶起「風向球」。圖／摘自 pexels
分享

辦公室內的風向球

有一種情況是，對於大家所不喜歡的人，就會自動形成「部門小組織」，瘋狂品頭論足，當成茶餘飯後的笑話，這樣的公司風氣，通常是公司裡面，較有主導性特質的人，帶起「風向球」。

這些跟著風向跑的人，只為讓自己在公司的同儕間，能夠得到被認同，面對同一群價值觀的笨蛋，風往哪兒吹，就往哪兒倒。

永遠靜默的觀察者，也可能是壓垮駱駝的最後一根稻草型重量級人物。圖／摘自 pexe...
永遠靜默的觀察者，也可能是壓垮駱駝的最後一根稻草型重量級人物。圖／摘自 pexels
分享

最特別要注意的是：永遠靜默的觀察者

很多人會發現，在生活中、職場上，總是有一些默默躲在角落、不擅與人交際，但你會發現，這些人並非弱者；也可能是壓垮駱駝的最後一根稻草型重量級人物。

對於平時的團體聚會，總是興趣缺缺，沒有任何存在感，只有默默的埋頭苦幹；這樣的同事，千萬別忽視它的存在性，因為他可能是貴人，同時也是你的敵人。

職場薪水
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

全球僅4塊！ 麥當勞黃金麥克雞塊 中獎者以為是詐騙

2019-02-21 18:46

2/22起限時三天! 多拿滋、酷聖石祭出春季優惠

2019-02-21 22:41

邊緣人淚推！東京一人燒肉店「燒肉LIKE」獨家進駐京站

2019-02-21 19:24

吃黃子佼喜酒要包多少？小S大器透露「紅包價碼」

2019-02-21 19:04

致敬「老佛爺」！網購Karl Lagerfeld相關商品買氣飆3倍 最賣款是它

2019-02-21 18:48

東京IG義式拉麵推新菜單 推新店貝里斯莫快閃百貨

2019-02-21 18:43

潮文青眼睛一亮！京站設計10座風格書席免費看書換書

2019-02-21 18:41

快時尚強化在台布局 UNIQLO在台首推褲裝服務「U管家」

2019-02-21 18:02

日本潮流教父NIGO再登蘇富比拍賣 三月登台巡展

2019-02-21 17:45

唯一的米其林「宵夜場」！曼谷二星客座台北晶華

2019-02-21 17:18

楊丞琳淘氣寵粉 穿這黑白洋裝好修身

2019-02-21 17:14

LIMA認證授權課程說明會 徹底解析亞洲授權現況

2019-02-21 17:00

就是要戴帥表！OMEGA黑海馬經典再現

2019-02-21 16:29

擦防曬也能抗老！雅詩蘭黛推「爆水小銀瓶」防曬乳，保濕力超強擦上不黏膩

2019-02-21 16:25

警察辛苦了！波爾表推出專屬65折特惠

2019-02-21 16:25

江詩丹頓Traditionnelle 全鉑金版現身

2019-02-21 16:07

歐陽娜娜一身喜氣 飛米蘭朝聖羽絨之王Moncler天才計劃

2019-02-21 15:37

BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台

2019-02-21 15:22

新美食評鑑首榜榜單出爐 亞洲只有2家餐廳入選

2019-02-21 14:36

電動腳踏車夯 登生活市集去年最熱銷運動器材

2019-02-21 14:15

蔡依林Jolin出征米蘭時尚周 機場穿搭先小露性感

2019-02-21 13:39

影／中油：油價調漲周五收盤「亞鄰最低價」

2019-02-21 13:35

老佛爺殞落 momo購物網推紀念商品專區

2019-02-21 12:34

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12

台灣首度引進有血統證明的澳洲和牛 最快2年後吃得到

2019-02-21 12:10

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

Chaumet巴黎骨董珠寶展 續寫百年歷史風華

2019-02-21 11:49

和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35

「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

傳奇卡爾拉格斐 工作像呼吸

2019-02-21 00:38

Panasonic空調 節能健康再進化

2019-02-21 00:33

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

台北文學季推街巷說書 回顧地方記憶

2019-02-20 22:39
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

蝴蝶轉中颱！一張圖看今晚變天 明起如何轉濕冷

2019-02-21 18:04

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

嫁來台灣2年拿到身分證 香港正妹爽喊：我愛台灣

2019-02-21 18:20

全球僅4塊！ 麥當勞黃金麥克雞塊 中獎者以為是詐騙

2019-02-21 18:46

交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21

影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42

放寬了！只要撫育2名未滿3歲子女 父母可同時請育嬰假

2019-02-21 18:35

怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

計程車搶發交部修法新聞稿 租賃業：交部是小黃在管？

2019-02-21 16:16

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

228連假4天遊客多 大貨車禁行蘇花改與舊蘇花

2019-02-21 17:16

油價將回升至去年11月高點 下周汽油恐大漲1.5元

2019-02-21 13:34

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

想試生酮飲食法必看 國健署警告：隱藏健康風險

2019-02-21 18:04

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台

2019-02-21 15:22

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

台南新景點！台灣船園區228開放 體驗大航海時代

2019-02-21 16:40

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

影／耗資7900萬元整修 台鐵商務車廂登場

2019-02-21 11:22

「神祕的空汙界線」 雲嘉南這兩天南北風交會空氣差

2019-02-21 11:22

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

就是要戴帥表！OMEGA黑海馬經典再現

2019-02-21 16:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top