2/22起限時三天! 多拿滋、酷聖石祭出春季優惠

2019-02-21 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



時序入春，香甜草莓與浪漫的櫻花季，是最受國人歡迎的兩大粉紅商機。明(22)天起，Mister Donut多拿滋以櫻花與櫻花葉製成櫻花巧克力、櫻花起司卡士達以及日本國民美食櫻糰子，運用巧思融入波提、歐菲香等經典日式甜甜圈體，帶給消費者不同的櫻花體驗；COLD STONE酷聖石則推出新品「草莓起司交響曲」、「繽紛野莓」兩款經典冰淇淋，以戀愛般的微酸甜風味引領春日浪漫氛圍。

為了讓消費者看得到也品嚐得到櫻花，Mister Donut使用真實櫻花原料，從日本進口以櫻花葉製成的櫻花巧克力，在花形波堤上沾附帶有櫻花香氣的白巧克力醬，再各別撒上微酸的蔓越莓果乾、輕柔如雪般的棉花糖，成為「櫻花漾波堤」、「櫻花漾棉花糖波堤」；另一款是加入櫻花起司卡士達醬內餡的「櫻花漾起司波堤」，鹹甜卡士達中透著淡淡櫻花香氣；「春漾櫻糰子」則是將日式國民美食搬到台灣，一串串粉色糰子中包入以櫻花葉特製的內餡，滋味Q彈特別。此外，還有櫻花漾歐菲香、櫻花漾起司瑪芬，豐富一系列的櫻花饗宴。

櫻花季系列中，最萌的就是Mister Donut與卡娜赫拉聯名推出的肖像甜甜圈，將Q彈波堤搭配優格巧克力、或含有果乾的草莓巧克力，設計出兩款卡娜赫拉與P助甜甜圈。配合兩款肖像甜甜圈上市，2/22(五)活動期間消費滿100元，還能以148元加購價，獲得全台限量1,6000個的卡娜赫拉的小動物精緻瓷盤一個(共兩款選擇)；2/22至2/24連續3天，全台Mister Donut門市消費享甜甜圈買3送1優惠(需購買一款櫻花系列新品享有此優惠)。

主打美式冰淇淋的COLD STONE酷聖石，今年持續「COLOR YOUR LIFE」主軸大膽玩色，研發創意新品，顛覆消費者對於冰淇淋的想像。不但將新品「草莓起司交響曲」升級，首次以「粉紅色」草莓冰淇淋融合「桃紅色」五種莓果的綜合莓雪貝，創造漸層視覺美感，不惜重本放上香醇濃郁的重乳酪蛋糕，再搭配日本昭和蛋糕專用麵粉製成的泡芙蛋糕，表現出多層次驚喜滋味；另一款，「繽紛野莓」融合草莓、黑莓、藍莓、黑醋栗、覆盆莓五種莓果，以黃金比例調配成綜合莓雪貝，榮登春日裡的超人氣首選。