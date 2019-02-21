邊緣人淚推！東京一人燒肉店「燒肉LIKE」獨家進駐京站

2019-02-21 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



不讓信義區百貨搶走風頭，2009年開幕至今滿10周年的京站時尚廣場，屹立西區、業績保持年年成長，2018年更刷新人潮、會員、業績三高紀錄。3月起，京站將進行開幕10年來最大規模春季改裝，品牌更新超過百家，預計超過30家新櫃首度曝光。

京站超過30家新櫃中，包括全台獨家引進來自日本，顛覆燒肉概念的燒肉快餐店「燒肉LIKE」，訴求一個人隨時想吃燒肉也OK，快速且價格超值，套餐約3百多起跳，預計4月下旬開幕。另獨家引進草山金工團隊所創「KINJO MORIES」Cafe、3月23日開幕。還有西區獨家的SELFISH BURGER漢堡，預計6月開幕。

為回應新時代消費者購物需求，獨家引進網路人氣品牌「Snatch」進駐B1飾品區，以及西區獨家、以純銀輕珠寶為特色的「Isha Jewelry」。女鞋也集結全台18家知名品牌，帶動服裝與女鞋的連帶效應，西區獨家品牌有「Lins」、「RANDA」。

回顧2018年，京站人流破3千萬，單日入館平均8萬5千人次，為西區消費者密度最高。Q卡會員達76萬人，年營業額成長5%，業績持續9年成長。