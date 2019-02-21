春夏服飾發表 小S：兼具設計、舒適

2019-02-21 19:24 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



藝人小S受邀擔任平價服飾春夏系列風格大使。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「舒適與時尚兼具不是問題。」藝人小S（徐熙娣）21日於「春夏系列發布會」中表示，台灣人常在舒適與時尚當中擇一作為購衣標準，但如果在設計上也講究細節，兩者兼具不是問題。平價服飾品牌海外行銷宣傳戰略部部長黃佳瑩也指出，台灣人購衣時偏好簡約單品，同時講究質感。

客製專屬穿搭

小S說，透過簡單的穿著，讓她面對繁忙的工作狀態更游刃有餘，身為母親的她，面對家人也有一套專屬的挑衣哲學，並透過品牌推出的「U管家」服務，能迅速依照身材比例客製出專屬的個人穿搭。

對此，黃佳瑩表示，據「2018年東方消費者行銷資料庫」指出，在現今高壓生活的型態下，台灣人更加注重展現個人風格、體現生活質感的服飾。

購衣的矛盾心態

「經品牌調查發現，台灣人習慣購買簡約單品，卻在不同身型、氣候等變因下對質感及細節有高度要求，形成一種『有趣的矛盾點』。」黃佳瑩說，台灣消費者對於「因應身材變化」、「修飾身材曲線」、「克服不適穿著」三大困難相當頭痛，這些問題，將嚴重影響消費者的購物決策。

小S指出，穿搭就跟食物一樣，越簡單的設計，越能顯現穿衣者的品味，黃佳瑩也說，平價服飾打出「簡單穿，不簡單」的穿衣提案，期望能滿足不同族群的穿搭需求，協助消費者面對各種場合，將蘊藏細節的貼心設計，結合精緻合身的剪裁質感，獻給每一位不簡單的台灣人。

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