致敬「老佛爺」！網購Karl Lagerfeld相關商品買氣飆3倍 最賣款是它

2019-02-21 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



時尚界傳奇人物「老佛爺」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）辭世震驚全球，許多粉絲在哀悼之際，也紛紛開始搶買與他相關的商品。根據Yahoo奇摩購物中心觀察，卡爾．拉格斐辭世消息一出，整體平台相關商品搜尋量立即飆升4倍，2月19、20日短短兩天業績就成長3倍，其中Q版老佛爺壓克力鑰匙圈、老佛爺圖案尼龍胸肩包／腰包最快賣空；momo購物網也特別規畫「Karl Lagerfeld紀念專區」，集結卡爾．拉格斐個人同名與職掌的國際時尚品牌相關商品7折起，與各界同聲緬懷、向經典致敬。

在Yahoo奇摩購物中心Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5中，以經典老佛爺招牌造型的卡爾和貓羊皮手套最熱銷，其次是老佛爺簽名金屬字樣牛皮肩背包，第三至五名榜單則由老佛爺愛貓Choupette為設計概念的作品奪下，包括時尚部落客人手一頂的Choupette貓咪造型粗針織毛帽、Choupette貓咪造型手拿斜背包、Choupette貓咪造型萬用扁包，可見Choupette不僅深受老佛爺的寵愛，也成功攻占消費者的心。

Yahoo奇摩購物中心推出卡爾．拉格斐Karl Lagerfeld專區，並提供業界首創精品真品保險，單件商品最高理賠30萬元、單筆交易最高理賠50萬元的保障，更可享優於消保法的15天鑑賞期保障；Yahoo奇摩拍賣致敬老佛爺專區則結合「都會送」服務，首波提供雙北地區專車專件快遞服務，最快1小時送達。

除了CHANEL、FENDI等精品品牌之外，卡爾．拉格斐生前親手創立的個人同名品牌Karl Lagerfeld在設計上處處可見本人側臉剪影、愛貓的身影，並將藝術靈感延伸至皮具、鞋履、配件等領域，成為粉絲緬懷傳奇的首選，像是刺有Q版老佛爺塗鴉的KUPSOLE Q版綁帶休閒鞋、MULTI Q版綁帶休閒鞋、超厚底KAMINI玫瑰金洞洞造型鬆糕鞋等，即日起至3月底於momo購物網購買Karl Lagerfeld品牌鞋款可享7折起優惠，另外還有中華區限量款LOGO雙層紅色腰包、限量IKONIK多功能束口袋等包款配件限時特價。