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致敬「老佛爺」！網購Karl Lagerfeld相關商品買氣飆3倍　最賣款是它

2019-02-21 18:48聯合報 記者陳立儀╱即時報導

時尚界傳奇人物「老佛爺」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）辭世震驚全球，許多粉絲在哀悼之際，也紛紛開始搶買與他相關的商品。根據Yahoo奇摩購物中心觀察，卡爾．拉格斐辭世消息一出，整體平台相關商品搜尋量立即飆升4倍，2月19、20日短短兩天業績就成長3倍，其中Q版老佛爺壓克力鑰匙圈、老佛爺圖案尼龍胸肩包／腰包最快賣空；momo購物網也特別規畫「Karl Lagerfeld紀念專區」，集結卡爾．拉格斐個人同名與職掌的國際時尚品牌相關商品7折起，與各界同聲緬懷、向經典致敬。

在Yahoo奇摩購物中心Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5中，以經典老佛爺招牌造型的卡爾和貓羊皮手套最熱銷，其次是老佛爺簽名金屬字樣牛皮肩背包，第三至五名榜單則由老佛爺愛貓Choupette為設計概念的作品奪下，包括時尚部落客人手一頂的Choupette貓咪造型粗針織毛帽、Choupette貓咪造型手拿斜背包、Choupette貓咪造型萬用扁包，可見Choupette不僅深受老佛爺的寵愛，也成功攻占消費者的心。

Yahoo奇摩購物中心推出卡爾．拉格斐Karl Lagerfeld專區，並提供業界首創精品真品保險，單件商品最高理賠30萬元、單筆交易最高理賠50萬元的保障，更可享優於消保法的15天鑑賞期保障；Yahoo奇摩拍賣致敬老佛爺專區則結合「都會送」服務，首波提供雙北地區專車專件快遞服務，最快1小時送達。

除了CHANEL、FENDI等精品品牌之外，卡爾．拉格斐生前親手創立的個人同名品牌Karl Lagerfeld在設計上處處可見本人側臉剪影、愛貓的身影，並將藝術靈感延伸至皮具、鞋履、配件等領域，成為粉絲緬懷傳奇的首選，像是刺有Q版老佛爺塗鴉的KUPSOLE Q版綁帶休閒鞋、MULTI Q版綁帶休閒鞋、超厚底KAMINI玫瑰金洞洞造型鬆糕鞋等，即日起至3月底於momo購物網購買Karl Lagerfeld品牌鞋款可享7折起優惠，另外還有中華區限量款LOGO雙層紅色腰包、限量IKONIK多功能束口袋等包款配件限時特價。

卡爾．拉格斐生前職掌的品牌CHANEL、FENDI等品牌包款也在momo購物網同步優惠中，即日起至2月28日包括FENDI暢銷怪獸造型Monster小牛皮拼接鉚釘拉鍊長夾、CHANEL Gabrielle HoBo菱格紋小牛皮中款流浪包、2019春夏新色BOY系列小羊皮肩背包等經典包款下殺8.9折起。

Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第五名：Karl Lage...
Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第五名：Karl Lagerfeld Choupette貓咪造型萬用扁包。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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momo購物網規畫「Karl Lagerfeld紀念專區」，集結卡爾．拉格斐個人...
momo購物網規畫「Karl Lagerfeld紀念專區」，集結卡爾．拉格斐個人同名、職掌的國際時尚品牌商品。圖／momo購物網提供
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Karl Lagerfeld KAMINI洞洞造型鬆糕鞋（玫瑰金），原價12,8...
Karl Lagerfeld KAMINI洞洞造型鬆糕鞋（玫瑰金），原價12,800元、致敬價8,960元。圖／momo購物網提供
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Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第四名：Karl Lage...
Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第四名：Karl Lagerfeld K／IKONIK Choupette貓咪造型手拿斜背包。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Karl Lagerfeld限量IKONIK多功能束口袋，致敬價2,499元。圖...
Karl Lagerfeld限量IKONIK多功能束口袋，致敬價2,499元。圖／momo購物網提供
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Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第三名：Karl Lage...
Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第三名：Karl Lagerfeld Choupette貓咪造型粗針織毛帽。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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momo購物網特別規畫「Karl Lagerfeld紀念專區」，圖為FENDI經...
momo購物網特別規畫「Karl Lagerfeld紀念專區」，圖為FENDI經典MONSTER怪獸造型小牛皮拼接鉚釘拉鍊長夾。圖／momo購物網提供
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Karl Lagerfeld老佛爺圖案尼龍胸肩包／腰包最快被網購粉絲搶空。圖／Y...
Karl Lagerfeld老佛爺圖案尼龍胸肩包／腰包最快被網購粉絲搶空。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第二名：Karl Lage...
Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第二名：Karl Lagerfeld K／Signature簽名金屬字樣牛皮肩背包。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Karl Lagerfeld Q版老佛爺壓克力鑰匙圈最快被網購粉絲搶空。圖／Ya...
Karl Lagerfeld Q版老佛爺壓克力鑰匙圈最快被網購粉絲搶空。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第一名：Karl Lage...
Karl Lagerfeld個人同名品牌熱銷Top 5第一名：Karl Lagerfeld K／IKONIK卡爾和貓羊皮手套。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Karl Lagerfeld貓咪時尚
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