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東京IG義式拉麵推新菜單 推新店貝里斯莫快閃百貨

2019-02-21 18:43聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

東京米其林拉麵推薦Due Italian去年來台開店，進駐百貨賣場，主打東京女子IG義式拉麵，吸引不少女性客人前往品嘗。近來又有新動態，主廚石塚和生針對台灣消費者推出全新菜單，包含檸香芫荽拉麵、炙燒豚肉起司飯、黃金鴨肝米樂餅等3道菜，預計3月後開賣。同時與綠洲餐飲公司合作推出新拉麵品牌Bellissimo貝里斯莫，即日起百貨公司美食街快閃開賣。

Due Italian推出全新菜單，除了帶來日本超人氣餐點黃金鴨肝米樂餅外，還有微辣口感的檸香芫荽拉麵，以及台灣獨家限定料理炙燒豚肉起司飯，以獨家自製五花豚肉微主角，米飯中間放上招牌起司再搭配火烤，淋上濃郁叉燒醬，中西交會的風味，入口品嘗驚豔。價位介於90元到320元之間，新菜預計3月起開賣。

同時，Due Italian主廚石塚和生與綠洲餐飲管理顧問有限公司合作新品牌Bellissimo貝里斯莫，即日起到5月12日以快閃店型態登場，強調時尚、健康、美味、創新為概念，推出3款拉麵，包括紅酒奶油湯、濃郁味噌湯、義式番茄湯等湯底，分別搭配涮牛肉、山藥叉燒肉、辣橄欖油雞排肉。使用的麵粉皆為日本進口，麵條則是用日本知名三河製麺所製造的豆腐麵，以大豆製造，具有低糖質特色，符合台灣人追求健康的需求。3款拉麵的價位皆為320元。

Bellissimo貝里斯莫快閃店

快閃期間：2月21日到5月12日

營業時間：周一到周四11:00～21:30、周五及六11:00～22:00

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號B2 (統一時代百貨B2) 

Due Italian

新菜單供應期間：3月1日起開賣

營業時間：周一到周四11:00～21:30、周五及六11:00～22:00

地址：台北市信義區松高路19號(新光三越A4 B2美食街) 

訂位電話：02-27203369

Due Italian主廚石塚和生。圖／Due Italian提供
Due Italian主廚石塚和生。圖／Due Italian提供
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日本超人氣餐點黃金鴨肝米樂餅。圖／Due Italian提供
日本超人氣餐點黃金鴨肝米樂餅。圖／Due Italian提供
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Bellissimo貝里斯莫義式紅醬涮牛拉麵。圖／Bellissimo提供
Bellissimo貝里斯莫義式紅醬涮牛拉麵。圖／Bellissimo提供
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Due Italian台灣獨家限定料理炙燒豚肉起司飯。圖／Due Italian...
Due Italian台灣獨家限定料理炙燒豚肉起司飯。圖／Due Italian提供
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微辣口感的檸香芫荽拉麵。圖／Due Italian提供
微辣口感的檸香芫荽拉麵。圖／Due Italian提供
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Bellissimo貝里斯莫快閃店從即日起到5月12日間登場。圖／Belliss...
Bellissimo貝里斯莫快閃店從即日起到5月12日間登場。圖／Bellissimo提供
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拉麵快閃貝里斯
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