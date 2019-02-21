親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

苦苓逼問高雄騎樓亂象 韓國瑜淡回一句話全場大笑

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

快時尚強化在台布局 UNIQLO在台首推褲裝服務「U管家」

2019-02-21 18:02聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

快時尚市場逐漸飽和，但相較美、韓系品牌開始出現疲態，日系品牌在台灣接受度仍高，也激勵業者加強布局，UNIQLO日前舉辦「簡單穿、不簡單」日常穿搭提案，找來藝人小S演繹多款春夏T恤及褲裝，並宣告全球首發的「U管家」購褲服務登台，此外，同集團的GU則加速展店，上半年將一口氣在台新增4個據點，包含5月即將在台中開出的「海外首家路面店」。

日本平價時尚天王UNIQLO在台穩定發展，4月底將進軍新北市土城，開出大型路面店，是全台第68個門市。日前品牌發表2019春夏全新T恤及褲裝，找來對於穿搭很有一套想法的女星小S示範，她身穿兩件U圓領T恤現身, 並將袖口反摺，營造撞色多層次，並搭配可以顯瘦的彈性牛仔褲，展現美腿比例。

業者表示，這次新品包含像是經典的U系列寬版及圓領T恤，及強化細節的設計款與機能款，褲款從修身顯瘦到舒適有型的系列都有，此外，褲裝則有新服務登場，搶先日本推出的線上「U管家」，只要透過Line輸入簡單身材資訊，就快速找到適合自己的專屬褲款尺寸，同時也能線上購買。

另外，登台已邁入第5年的GU，目前在台灣共有10家門市，平均每年以2家的速度展店，今年上半年卻一口氣要開出4家店，從3月29日的板橋大遠百店打頭陣，陸續將在Citylink南港店、高雄大遠百以及台中開出新據點，其中，位於台中崇德路的路面店更是「海外首發」店型。

根據業者表示，台中海外首家路面店共220坪，雖然只是標準店型，但會導入不少新商品及服務，像是為迎接開幕首賣的設計師聯名服飾、更適合親子客層購物的環境及強化童裝，同時也有與日本同步的時尚顧問，提供顧客穿搭建議。

UNIQLO發表「簡單穿‧不簡單」日常風格穿搭提案。圖／UNIQLO提供
UNIQLO發表「簡單穿‧不簡單」日常風格穿搭提案。圖／UNIQLO提供
分享
小S化身「簡單不簡單風格大使」，出席UNIQLO穿搭提案發表。圖／UNIQLO提...
小S化身「簡單不簡單風格大使」，出席UNIQLO穿搭提案發表。圖／UNIQLO提供
分享
腰部自在款女裝EZY牛仔褲，售價990元。圖／UNIQLO提供
腰部自在款女裝EZY牛仔褲，售價990元。圖／UNIQLO提供
分享
GU今年強化台灣布局，將在台中開出海外首家路面店，同樣也會導入時尚顧問服務。圖／...
GU今年強化台灣布局，將在台中開出海外首家路面店，同樣也會導入時尚顧問服務。圖／GU提供
分享
經典款男裝SUPIMA COTTON圓領T恤，售價390元。圖／UNIQLO提供
經典款男裝SUPIMA COTTON圓領T恤，售價390元。圖／UNIQLO提供
分享

快時尚
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

日本潮流教父NIGO再登蘇富比拍賣 三月登台巡展

2019-02-21 17:45

唯一的米其林「宵夜場」！曼谷二星客座台北晶華

2019-02-21 17:18

楊丞琳淘氣寵粉 穿這黑白洋裝好修身

2019-02-21 17:14

LIMA認證授權課程說明會 徹底解析亞洲授權現況

2019-02-21 17:00

就是要戴帥表！OMEGA黑海馬經典再現

2019-02-21 16:29

擦防曬也能抗老！雅詩蘭黛推「爆水小銀瓶」防曬乳，保濕力超強擦上不黏膩

2019-02-21 16:25

警察辛苦了！波爾表推出專屬65折特惠

2019-02-21 16:25

江詩丹頓Traditionnelle 全鉑金版現身

2019-02-21 16:07

歐陽娜娜一身喜氣 飛米蘭朝聖羽絨之王Moncler天才計劃

2019-02-21 15:37

BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台

2019-02-21 15:22

新美食評鑑首榜榜單出爐 亞洲只有2家餐廳入選

2019-02-21 14:36

電動腳踏車夯 登生活市集去年最熱銷運動器材

2019-02-21 14:15

蔡依林Jolin出征米蘭時尚周 機場穿搭先小露性感

2019-02-21 13:39

影／中油：油價調漲周五收盤「亞鄰最低價」

2019-02-21 13:35

老佛爺殞落 momo購物網推紀念商品專區

2019-02-21 12:34

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12

台灣首度引進有血統證明的澳洲和牛 最快2年後吃得到

2019-02-21 12:10

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

Chaumet巴黎骨董珠寶展 續寫百年歷史風華

2019-02-21 11:49

和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35

「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

傳奇卡爾拉格斐 工作像呼吸

2019-02-21 00:38

Panasonic空調 節能健康再進化

2019-02-21 00:33

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

台北文學季推街巷說書 回顧地方記憶

2019-02-20 22:39

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

像雪酪又像雲霧！OLAY「空氣霜」神奇質地 3月全台開賣

2019-02-20 19:47

萌翻！幫「麗莎和卡斯柏」慶生 粉絲一起睡囉～

2019-02-20 19:37

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

阿部寬來台嘆「年過50已老」！帥氣大叔居家最重視這兩項

2019-02-20 18:29

高雄全面起飛！酷航6月起增班飛新加坡、大阪

2019-02-20 18:19

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

今晚不用睡！Gucci秋冬秀十點登場

2019-02-20 17:43
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23

交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51

影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42

舒適溫暖剩明天 鋒面明晚帶雨來周六下探12度

2019-02-20 22:22

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

計程車搶發交部修法新聞稿 租賃業：交部是小黃在管？

2019-02-21 16:16

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

油價將回升至去年11月高點 下周汽油恐大漲1.5元

2019-02-21 13:34

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

治C肝比高血壓容易 政府編大筆預算找病人

2019-02-20 20:50

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

「神祕的空汙界線」 雲嘉南這兩天南北風交會空氣差

2019-02-21 11:22

「心」病復發 壞膽固醇太多搞鬼

2019-02-21 00:32

AI判讀骨齡0.1秒搞定 化身醫師良友

2019-02-20 18:22

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

國道散落物 依車道占用量收處理費

2019-02-21 00:38

國道拖救超跑加錢 最快年中上路

2019-02-21 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top