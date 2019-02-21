快時尚強化在台布局 UNIQLO在台首推褲裝服務「U管家」

2019-02-21 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



快時尚市場逐漸飽和，但相較美、韓系品牌開始出現疲態，日系品牌在台灣接受度仍高，也激勵業者加強布局，UNIQLO日前舉辦「簡單穿、不簡單」日常穿搭提案，找來藝人小S演繹多款春夏T恤及褲裝，並宣告全球首發的「U管家」購褲服務登台，此外，同集團的GU則加速展店，上半年將一口氣在台新增4個據點，包含5月即將在台中開出的「海外首家路面店」。

日本平價時尚天王UNIQLO在台穩定發展，4月底將進軍新北市土城，開出大型路面店，是全台第68個門市。日前品牌發表2019春夏全新T恤及褲裝，找來對於穿搭很有一套想法的女星小S示範，她身穿兩件U圓領T恤現身, 並將袖口反摺，營造撞色多層次，並搭配可以顯瘦的彈性牛仔褲，展現美腿比例。

業者表示，這次新品包含像是經典的U系列寬版及圓領T恤，及強化細節的設計款與機能款，褲款從修身顯瘦到舒適有型的系列都有，此外，褲裝則有新服務登場，搶先日本推出的線上「U管家」，只要透過Line輸入簡單身材資訊，就快速找到適合自己的專屬褲款尺寸，同時也能線上購買。

另外，登台已邁入第5年的GU，目前在台灣共有10家門市，平均每年以2家的速度展店，今年上半年卻一口氣要開出4家店，從3月29日的板橋大遠百店打頭陣，陸續將在Citylink南港店、高雄大遠百以及台中開出新據點，其中，位於台中崇德路的路面店更是「海外首發」店型。