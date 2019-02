日本潮流教父NIGO再登蘇富比拍賣 三月登台巡展

日本潮牌BAPE創辦人、音樂製作人及創意企業家NIGO®再次與登上蘇富比拍賣,繼2014、2015年的專場拍賣,粉絲別再錯過。這場名為「NIGOLDENEYE® Vol. 1」私人收藏專場拍賣,將在2019年4月1日香港春季拍賣期間登場。拍賣名稱其實來自美國流行音樂天王、NIGO®的好友與長期合作伙伴 Pharrell Williams,點出NIGO®在創意事業上一直獨具「黃金」慧眼,憑著前瞻視野及敏銳的潮流觸覺,創造潮流文化,重要地位無可比擬。

早在KAWS、Futura及Stash等潮流藝術家尚未出名前,獨具慧眼的NIGO®率先策劃多個與街頭藝術、流行文化及時尚品牌的聯名合作,造就這些藝術家如今紅透半邊天的盛況。「NIGOLDENEYE® Vol. 1」將呈獻超過30件藝術品及收藏品,包括珍罕的模型原型,以及一系列由NIGO®親自委託或與其他藝術家合作創作的特別和限量版精品。