日本潮流教父NIGO再登蘇富比拍賣 三月登台巡展
日本潮牌BAPE創辦人、音樂製作人及創意企業家NIGO®再次與登上蘇富比拍賣，繼2014、2015年的專場拍賣，粉絲別再錯過。這場名為「NIGOLDENEYE® Vol. 1」私人收藏專場拍賣，將在2019年4月1日香港春季拍賣期間登場。拍賣名稱其實來自美國流行音樂天王、NIGO®的好友與長期合作伙伴 Pharrell Williams，點出NIGO®在創意事業上一直獨具「黃金」慧眼，憑著前瞻視野及敏銳的潮流觸覺，創造潮流文化，重要地位無可比擬。
早在KAWS、Futura及Stash等潮流藝術家尚未出名前，獨具慧眼的NIGO®率先策劃多個與街頭藝術、流行文化及時尚品牌的聯名合作，造就這些藝術家如今紅透半邊天的盛況。「NIGOLDENEYE® Vol. 1」將呈獻超過30件藝術品及收藏品，包括珍罕的模型原型，以及一系列由NIGO®親自委託或與其他藝術家合作創作的特別和限量版精品。
2014年10月香港蘇富比舉辦的NIGO® Only Lives Twice專場拍賣，取得「白手套」佳績，也就是拍品全數售出、沒有流標，總總成交額約1億4,000萬台幣（港幣3,478萬8,750元），其中最高價的拍品為兩幅普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）經典的康寶濃湯罐頭。次年12月的RETURN OF THE NIGO，拍賣其星際大戰主題收藏共600餘件，再次締造白手套完售佳績，共拍出美金502,202元。這次「NIGOLDENEYE® Vol. 1」的拍賣圖錄還請到路易威登的男裝總監、當紅潮牌Off-White創辦人Virgil Abloh作序。拍品將於3月16至17日來台巡展。
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