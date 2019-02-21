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唯一的米其林「宵夜場」！曼谷二星客座台北晶華

2019-02-21 17:18聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台北晶華酒店邀請「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳(S.Pellegrino Asias 50 Best Restaurants)」第一名、同時也是「曼谷米其林餐飲指南」兩星餐廳《Gaggan》，主廚加甘‧阿南德(Gaggan Anand)旗下的年輕副牌Meatlicious餐廳，2月21至24日於地下三樓三燔本家舉辦為期4天的「Regent X Meatlicious饗宴」，以「火烤」為主要的料理方式，還未公開就已滿座，因此，特別在2月23日晚間9點30分後加開「Meatlicious宵夜場」，每道320元起，預計有100個座位，只開放唯一一場。

Meatlicious餐廳位於泰國曼谷最潮的東區，有別於加甘主廚在自己餐廳Gaggan所強調的分子料理，此店主打樸實的原木燒烤，將烹調技藝簡化為「火」一種元素，回歸最原始的料理手法，呈現食材最真實的風味。

Meatlicious餐廳內除了一台舒肥料理機之外，完全沒有其他的電子烹調設備，煎、煮、炒、炸甚至於烘焙都是在炭火爐上進行，廚房的靈魂就是量身打造的一座「火烤台」。餐廳選用的肉品來自澳洲、日本、阿根廷，加上現流海鮮、東南亞地雞以及當令時蔬，優質食材經過超過300度的高溫燒烤後，展現誘人烙痕與獨特的煙燻香氣，再搭配上泰式魚露、辣椒青檸、墨西哥莎莎、阿根廷芹香醬等獨家特調醬汁，呈現與眾不同又有個性的滋味。

此次領軍來台的主廚馬里歐‧馬爾瓦茲(Mario Malvaez)是Meatlicious餐廳的行政主廚，也是加甘主廚的左右手。「Regent X Meatlicious饗宴」每套4,800元起，開胃小點Snacking牛小排塔可餅，慢燉8小時的牛小排是主角，很有墨西哥風情；冷漬海鮮則以俗稱的「老虎奶」調味，酸辣辛香，搭配「炸玉米」畫龍點睛；泰式米湯鴨肝則是傳統泰式湯品的豪華升級，牛高湯燉煮台梗九號米，再加入煙燻過的鴨肝，最後綴以魚子醬。

主菜包括帶著煙薰香氣的甘榜雞，還有高人氣的炭烤戰斧，採用美國進口牛肋部位，撒上適量海鹽、以原木炙烤，表層呈現迷人烙痕、肉質軟嫩多汁，帶骨邊肉焦脆噴香。

此次領軍來台的主廚馬里歐馬爾瓦茲(Mario Malvaez)，是Meatlic...
此次領軍來台的主廚馬里歐馬爾瓦茲(Mario Malvaez)，是Meatlicious餐廳的行政主廚。圖／晶華酒店集團提供
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泰式米湯(Khao Tom)鴨肝。圖／晶華酒店集團提供
泰式米湯(Khao Tom)鴨肝。圖／晶華酒店集團提供
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牛小排塔可餅。圖／晶華酒店集團提供
牛小排塔可餅。圖／晶華酒店集團提供
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大火烤出的炭烤戰斧。圖／晶華酒店集團提供
大火烤出的炭烤戰斧。圖／晶華酒店集團提供
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曼谷墨西哥阿根廷
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