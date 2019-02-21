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LIMA認證授權課程說明會 徹底解析亞洲授權現況

2019-02-21 17:00聯合新聞網 聯合數位文創

2018年全球授權展 中國站，會上同步舉行的中國國際授權業峰會，吸引眾多授權業者...
2018年全球授權展 中國站，會上同步舉行的中國國際授權業峰會，吸引眾多授權業者到場取經。圖/文 LIMA(中國)、聯合數位文創提供
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亞洲授權市場日益壯大，除日本獨佔鼇頭外，亞洲各國授權市場排名為何？昨日（02/20三）於台北舉辦的《LIMA授權學院品牌授權．專業證書課程免費說明會》，由聯合數位文創IP授權發展部創新研發總監羅嘉惠擔綱主講。

會中羅嘉惠總監除扼要解析授權作業流程外，更以《星際大戰》與為例，解析80年代電影上映時期，因版權擁有者尚不了解IP授權的巨量商業價值，僅以萬元金額簽訂《星際大戰》商品授權，最後雖撤回合約並重新簽訂，但也可看出80年代與現今授權商模的巨大更迭。

以同為迪士尼旗下的《冰雪奇緣》為例，羅嘉惠總監進一步點明當今授權市場的「多維度授權」商模──電影IP的商業價值，不再只侷限於電影，藉由多維度授權的同時啟動，讓一部電影IP在展覽、音樂會、主題樂園、衍生商品同時獲取巨大效益。以《冰雪奇緣》為例，光此一IP就讓當年全球授權業產值，由2012的2300億美元，大幅躍升10%至2013年的2518億美元！

同樣熟捻於「多維度授權」的中國市場，亦在新商模的運作下，於2015年以76.1億美元的鉅額產值，躍升全球授權排名第五、亞洲第二，僅落居授權業發展逾50年之日本，成為全球授權市場增長最快國家。

而台灣授權市場排名則為全球第37名，優於泰國第41名，但遠落於17名的韓國二十名之遙。台灣授權商品人均購買為24.17美元、韓國為34.71美元，顯示台灣授權市場仍有增值空間。且，羅嘉惠總監提及，台灣授權市場目前仍處於「被授權商多於授權商」，可見台灣原創IP待開發的潛在商機遠較想像更大。

有鑑於中國、台灣授權可預期之巨量潛在商機，國際授權業權威組織LIMA在廣州、香港、台灣設立代表處，並與全球其他各國代表處相同，為培訓專業授權人員，於各地舉辦專業授權認證課程與相關說明會。

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2019年3月16日至4月13日，LIMA針對台灣中小型授權企業所特別規劃之〈LIMA授權學院2019-品牌授權．專業證書課程〉將於台北舉辦，為LIMA在台唯一授權認證課程。為嘉惠台灣課程學員，LIMA特請大中華及東南亞區董事總經理黃玉芬來台演講，演講中將首次在台公布LIMA《全球授權產業趨勢及契機最新報告》，價值NT$30,000！此場演講僅限課程學員參與。

完整課程資料及演講資訊請見：網站

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