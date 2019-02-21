就是要戴帥表！OMEGA黑海馬經典再現
在腕表品項裡，運動款總是特別受到歡迎，所以歐米茄（OMEGA）今年首款新表，就推出海馬潛水300米系列。不只如此，宇舶表（HUBLOT）也為了慶祝品牌大使同時也是球王的達斯汀強森勇奪沙特國際賽冠軍，打造了全新限量冠軍藍高爾夫腕表，不為什麼，就是求一個「帥」字！
海馬系列在這幾季都是OMEGA旗下最賣座的腕表款式，特別是換新設計之後，看起來更順眼也獲得消費者的青睞。因此延續了去年的氣勢，品牌在近期曝光了全新的海馬潛水300米系列腕表，以黑色陶瓷表圈、搭配黑色波浪刻紋表盤，以及黑色橡膠表帶。整體外觀以不同質感的黑色組成，因此表迷更是暱稱為「黑海馬」。然而不只是外觀的改變，表殼也首度採用鈦金屬製成，而且表徑也變大到43毫米，更符合消費者心中「硬漢」的形象。
另外，世界球王達斯汀強森在日前獲得沙特國際賽冠軍，因此由他代言的HUBLOT也順勢推出了Big Bang Unico Golf限量冠軍藍高爾夫球腕表來慶祝。不同於先前的白色版本，採用了球王的幸運藍為設計基調，表殼使用獨家的鍍鋁碳纖維製成，因此整只腕表僅有98公克，輕盈到能直接配戴上場比賽。而其餘的計數等實用功能不變，並搭載自製HUB1580自動上鍊機芯，具有計時碼表的運動感外型與精準性能，全球限量200只。
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