就是要戴帥表！OMEGA黑海馬經典再現

2019-02-21 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在腕表品項裡，運動款總是特別受到歡迎，所以歐米茄（OMEGA）今年首款新表，就推出海馬潛水300米系列。不只如此，宇舶表（HUBLOT）也為了慶祝品牌大使同時也是球王的達斯汀強森勇奪沙特國際賽冠軍，打造了全新限量冠軍藍高爾夫腕表，不為什麼，就是求一個「帥」字！

海馬系列在這幾季都是OMEGA旗下最賣座的腕表款式，特別是換新設計之後，看起來更順眼也獲得消費者的青睞。因此延續了去年的氣勢，品牌在近期曝光了全新的海馬潛水300米系列腕表，以黑色陶瓷表圈、搭配黑色波浪刻紋表盤，以及黑色橡膠表帶。整體外觀以不同質感的黑色組成，因此表迷更是暱稱為「黑海馬」。然而不只是外觀的改變，表殼也首度採用鈦金屬製成，而且表徑也變大到43毫米，更符合消費者心中「硬漢」的形象。