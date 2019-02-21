擦防曬乳也是保養！雅詩蘭黛推爆水小銀瓶 保濕超強

2019-02-21 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



雅詩蘭黛專為亞洲人防曬設計新品，強調邊抗老邊防曬，台灣3月1日上市。記者劉小川／攝影 分享 facebook

夏天將至，防曬產品也是每位女性們必備的妝品，雅詩蘭黛旗下以抗老技術聞名的「小銀瓶」，光在2018年就創造1.1億元的業績，現在小銀瓶多了兩位新姐妹，全是防曬新品，專為亞洲人防曬設計，強調邊抗老邊防曬，而且其中一支商品只在亞洲獨賣，台灣3月1日上市。

雅詩蘭黛去年推出暱稱「小銀瓶」的Pro極速緊緻肌密全能精華，已經賣出超過10棟101大樓的高度，這回新科技目標放在防曬，一口氣推出兩款防曬新品，分別是Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++（暱稱爆水小銀管）、Pro全能防曬礦物隔離乳 SPF45 PA++++。

兩款防曬新品都強調「清透、無負擔」，擦上去後，感受不到防曬的存在，自然且標榜不容易長痘痘，還喊出邊防曬邊保濕，且各自都有8種抗氧化物，有獨家專利「虎斑百合」，實際擦上去，馬上就能抵抗陽光。

以下分別介紹兩款新品：

Pro全能防曬超輕感水凝露 SPF50 PA++++ 30ml／售價2,100元

這款防曬超輕感水凝露是亞洲獨賣款，先在韓、日上市後就被搶購一空，被稱為爆水小銀管的原因，來自內含68％含水量，有防曬功能，還能保濕，擦上去後感受不到一般防曬的黏膩感。

含有8種的抗氧化成分，又以虎斑百合最為特殊，它生長在酷熱夏季開花的植物，對於保溼抗氧效果更佳。

Pro全能防曬礦物隔離乳 SPF45 PA++++ 30ml／售價1,950元