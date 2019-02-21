歐陽娜娜一身喜氣 飛米蘭朝聖羽絨之王Moncler天才計劃

2019-02-21 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



羽絨之王盟可睞Moncler一年前開始推出Genius天才計劃，與當代知名設計師合作打造風格多變的作品，實踐「一屋·眾聲」（one house, different voices）的百花齊放理念。在本次米蘭時裝周中，透過不同裝置造景的模式展演各個設計師合作系列，一間展示間就是一個世界，相當精彩有趣，台灣女星歐陽娜娜也以一身Moncler 1952系列的紅色針織衫及米色長裙造型現身，韓國人氣男團NUEST主唱黃旼炫、紐約名媛Olivia Palermo與男模老公Johannes Huebl等人也都到場參與這場盛會。

在米蘭中央車站旁的Magazzini Raccordati倉庫，盟可睞Moncler打造了標誌性的巨型「Moncler Genius大樓」，以及10個風格迥異又充滿驚喜的展場空間，展出Pierpaolo Piccioli和Liya Kebede、Sergio Zambon和Veronica Leoni、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig Green、Hiroshi Fujiwara （藤原浩）及Francesco Ragazzi所設計的9個Moncler Genius系列，另外還有專門為狗狗推出的Moncler Poldo Dog Couture系列、Veronica Leoni和Sergio Zambon所操刀的經典Moncler 1952系列。英國新銳設計師Richard Quinn與1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams，也在本次加入了Genius設計陣容。