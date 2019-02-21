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歐陽娜娜一身喜氣 飛米蘭朝聖羽絨之王Moncler天才計劃

2019-02-21 15:37聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

羽絨之王盟可睞Moncler一年前開始推出Genius天才計劃，與當代知名設計師合作打造風格多變的作品，實踐「一屋·眾聲」（one house, different voices）的百花齊放理念。在本次米蘭時裝周中，透過不同裝置造景的模式展演各個設計師合作系列，一間展示間就是一個世界，相當精彩有趣，台灣女星歐陽娜娜也以一身Moncler 1952系列的紅色針織衫及米色長裙造型現身，韓國人氣男團NUEST主唱黃旼炫、紐約名媛Olivia Palermo與男模老公Johannes Huebl等人也都到場參與這場盛會。

在米蘭中央車站旁的Magazzini Raccordati倉庫，盟可睞Moncler打造了標誌性的巨型「Moncler Genius大樓」，以及10個風格迥異又充滿驚喜的展場空間，展出Pierpaolo Piccioli和Liya Kebede、Sergio Zambon和Veronica Leoni、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig Green、Hiroshi Fujiwara （藤原浩）及Francesco Ragazzi所設計的9個Moncler Genius系列，另外還有專門為狗狗推出的Moncler Poldo Dog Couture系列、Veronica Leoni和Sergio Zambon所操刀的經典Moncler 1952系列。英國新銳設計師Richard Quinn與1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams，也在本次加入了Genius設計陣容。

Pierpaolo Piccioli與Liya Kebede，打破刻板印象創作出禮服樣式的羽絨衣，並以粉嫩色調注入浪漫色彩，多彩條紋細節又帶點異國風情。Richard Quinn的繽紛印花，像是把自然穿在身上般清新，同時又充滿獨特藝術氛圍。Craig Green打造的飛行倉庫，讓盟可睞Moncler羽絨面料像是翱翔空中的英雄。而Matthew Williams的設計更是在黑暗的空間中展現濃厚個性，Moncler 1952系列更讓觀展者在鏡面玻璃展示幃幕前，有如在虛實之間窺探自我與服裝的關聯。「Moncler Genius大樓」也將在2月24日向開放Moncler Genius大樓讓公眾參觀。

Moncler 1952系列更讓觀展者在鏡面玻璃展示幃幕前，有如在虛實之間窺探自...
Moncler 1952系列更讓觀展者在鏡面玻璃展示幃幕前，有如在虛實之間窺探自我與服裝的關聯。圖／Moncler提供
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Craig Green打造的飛行倉庫，讓盟可睞Moncler羽絨面料像是翱翔空中...
Craig Green打造的飛行倉庫，讓盟可睞Moncler羽絨面料像是翱翔空中的英雄。而Matthew Williams的設計更是在黑暗的空間中展現
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台灣女星歐陽娜娜以一身Moncler 1952系列的紅色針織衫及米色長裙造型現身...
台灣女星歐陽娜娜以一身Moncler 1952系列的紅色針織衫及米色長裙造型現身。圖／Moncler提供
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英國新銳設計師Richard Quinn的繽紛印花，像是把自然穿在身上般清新，同...
英國新銳設計師Richard Quinn的繽紛印花，像是把自然穿在身上般清新，同時又充滿獨特藝術氛圍。圖／Moncler提供
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Pierpaolo Piccioli與Liya Kebede的設計。圖／Monc...
Pierpaolo Piccioli與Liya Kebede的設計。圖／Moncler提供
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西班牙男模Jon Kortajarena。圖／Moncler提供
西班牙男模Jon Kortajarena。圖／Moncler提供
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在米蘭中央車站旁的Magazzini Raccordati倉庫，盟可睞Moncl...
在米蘭中央車站旁的Magazzini Raccordati倉庫，盟可睞Moncler打造了標誌性的巨型「Moncler Genius大樓」。圖／Moncler提供
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紐約名媛Olivia Palermo與男模老公Johannes Huebl。圖／...
紐約名媛Olivia Palermo與男模老公Johannes Huebl。圖／Moncler提供
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韓國人氣男團NUEST主唱黃旼炫Hwang Minhyun。圖／Moncler提...
韓國人氣男團NUEST主唱黃旼炫Hwang Minhyun。圖／Moncler提供
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米蘭韓國歐陽娜娜
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