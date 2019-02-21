BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台
是什麼三明治讓韓團BTS的柾國瘋狂，甚至一次還可下吃5個！這款「人氣歌謠三明治」去年在韓國造成轟動，在藝人加持之下，快閃店一天狂賣2000～3000個，讓韓國媒體爭相報導，許多粉絲排隊了近一小時才買到。現在台灣的粉絲也吃的到了，3/7至3/13將在統一時代百貨B2，舉辦首次進行海外快閃，每日限量1500個。
韓國直播節目「人氣歌謠」是韓國的流行指標，許多藝人如BIGBANG、東方神起、防彈少年團(BTS)、少女時代泰妍、GFRIEND等，都很愛吃販賣部阿姨「徐美惠」自製的三明治。這款三明治默默在SBS電視台賣了12年，有一次，人氣團體Seventeen錄影後吃完三明治立即在IG打卡PO文，更特別為來現場錄影的粉絲們一人準備一份，貼心的舉動而引起轟動，韓團VAV成員St.Van甚至說「沒有吃三明治實在沒辦法上台演出。」
「人氣歌謠三明治」講求新鮮健康，每一個都必須當日現做，且沒有添加防腐劑，所以無法量產。使用美乃滋、高麗菜絲、水煮蛋、蟹肉外，還有草莓醬，一口咬下又甜又鹹的口感，讓人驚喜，甚至連韓國三大便利商店GS25、7-11、CU都推出了「相似款三明治」，可見這款人氣歌謠三明治的魅力。
聽到台灣粉絲的熱切呼喚，今年三月，將比照韓國用快閃店的方式，以「全球海外首發快閃」來台，把原汁原味的三明治帶給台灣民眾，品嚐人氣歌謠三明治的美味。3/7至3/13將在統一時代百貨B2登場，每日限量1500個，勢必掀起一股排隊熱潮。
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