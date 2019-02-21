親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

吳建豪婚變鬧4年 百億千金認離婚了

中職／3：12擋不住西武 統一雙獅會2連敗收場

BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台

2019-02-21 15:22聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

是什麼三明治讓韓團BTS的柾國瘋狂，甚至一次還可下吃5個！這款「人氣歌謠三明治」去年在韓國造成轟動，在藝人加持之下，快閃店一天狂賣2000～3000個，讓韓國媒體爭相報導，許多粉絲排隊了近一小時才買到。現在台灣的粉絲也吃的到了，3/7至3/13將在統一時代百貨B2，舉辦首次進行海外快閃，每日限量1500個。

韓國直播節目「人氣歌謠」是韓國的流行指標，許多藝人如BIGBANG、東方神起、防彈少年團(BTS)、少女時代泰妍、GFRIEND等，都很愛吃販賣部阿姨「徐美惠」自製的三明治。這款三明治默默在SBS電視台賣了12年，有一次，人氣團體Seventeen錄影後吃完三明治立即在IG打卡PO文，更特別為來現場錄影的粉絲們一人準備一份，貼心的舉動而引起轟動，韓團VAV成員St.Van甚至說「沒有吃三明治實在沒辦法上台演出。」

「人氣歌謠三明治」講求新鮮健康，每一個都必須當日現做，且沒有添加防腐劑，所以無法量產。使用美乃滋、高麗菜絲、水煮蛋、蟹肉外，還有草莓醬，一口咬下又甜又鹹的口感，讓人驚喜，甚至連韓國三大便利商店GS25、7-11、CU都推出了「相似款三明治」，可見這款人氣歌謠三明治的魅力。

聽到台灣粉絲的熱切呼喚，今年三月，將比照韓國用快閃店的方式，以「全球海外首發快閃」來台，把原汁原味的三明治帶給台灣民眾，品嚐人氣歌謠三明治的美味。3/7至3/13將在統一時代百貨B2登場，每日限量1500個，勢必掀起一股排隊熱潮。

韓國快閃店吸引大批粉絲排隊。圖／業者提供
韓國快閃店吸引大批粉絲排隊。圖／業者提供
分享
許多韓國歌手推薦，而成為韓國最紅的三明治。圖／業者提供
許多韓國歌手推薦，而成為韓國最紅的三明治。圖／業者提供
分享
人氣歌謠三明治把蟹肉、雞蛋等搭配草莓醬夾心，組成甜鹹口味。圖／業者提供
人氣歌謠三明治把蟹肉、雞蛋等搭配草莓醬夾心，組成甜鹹口味。圖／業者提供
分享
人氣歌謠三明治講求新鮮現做。圖／業者提供
人氣歌謠三明治講求新鮮現做。圖／業者提供
分享

韓國統一時代百貨快閃
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

擦防曬乳也是保養！雅詩蘭黛推爆水小銀瓶，保濕超強

2019-02-21 16:25

警察辛苦了！波爾表推出專屬65折特惠

2019-02-21 16:25

江詩丹頓Traditionnelle 全鉑金版現身

2019-02-21 16:07

歐陽娜娜一身喜氣 飛米蘭朝聖羽絨之王Moncler天才計劃

2019-02-21 15:37

新美食評鑑首榜榜單出爐 亞洲只有2家餐廳入選

2019-02-21 14:36

電動腳踏車夯 登生活市集去年最熱銷運動器材

2019-02-21 14:15

蔡依林Jolin出征米蘭時尚周 機場穿搭先小露性感

2019-02-21 13:39

影／中油：油價調漲周五收盤「亞鄰最低價」

2019-02-21 13:35

老佛爺殞落 momo購物網推紀念商品專區

2019-02-21 12:34

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12

台灣首度引進有血統證明的澳洲和牛 最快2年後吃得到

2019-02-21 12:10

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

Chaumet巴黎骨董珠寶展 續寫百年歷史風華

2019-02-21 11:49

和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35

「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

傳奇卡爾拉格斐 工作像呼吸

2019-02-21 00:38

Panasonic空調 節能健康再進化

2019-02-21 00:33

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

台北文學季推街巷說書 回顧地方記憶

2019-02-20 22:39

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

像雪酪又像雲霧！OLAY「空氣霜」神奇質地 3月全台開賣

2019-02-20 19:47

萌翻！幫「麗莎和卡斯柏」慶生 粉絲一起睡囉～

2019-02-20 19:37

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

阿部寬來台嘆「年過50已老」！帥氣大叔居家最重視這兩項

2019-02-20 18:29

高雄全面起飛！酷航6月起增班飛新加坡、大阪

2019-02-20 18:19

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

今晚不用睡！Gucci秋冬秀十點登場

2019-02-20 17:43

昆凌隨手拍都是時尚大片 炫銀手袋許路兒也有

2019-02-20 17:37

鑽石out？除了凱蒂派瑞 她們也用彩色寶石定情

2019-02-20 17:20

把握年後瘦身黃金期 udn買東西五撇步讓您身輕如燕

2019-02-20 15:45

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣！

2019-02-20 15:44

吃得到富士蘋果丁！「杜老爺蘋果牛奶甜筒」只有這間超商獨賣

2019-02-20 15:16

捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51

舒適溫暖剩明天 鋒面明晚帶雨來周六下探12度

2019-02-20 22:22

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

油價將回升至去年11月高點 下周汽油恐大漲1.5元

2019-02-21 13:34

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

治C肝比高血壓容易 政府編大筆預算找病人

2019-02-20 20:50

AI判讀骨齡0.1秒搞定 化身醫師良友

2019-02-20 18:22

「心」病復發 壞膽固醇太多搞鬼

2019-02-21 00:32

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

國道拖救超跑加錢 最快年中上路

2019-02-21 00:38

「神祕的空汙界線」 雲嘉南這兩天南北風交會空氣差

2019-02-21 11:22

「愛的抱抱」後婦人雙臂骨折 醫：元兇可能是它

2019-02-20 16:29

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top