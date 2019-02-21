BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台

2019-02-21 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



是什麼三明治讓韓團BTS的柾國瘋狂，甚至一次還可下吃5個！這款「人氣歌謠三明治」去年在韓國造成轟動，在藝人加持之下，快閃店一天狂賣2000～3000個，讓韓國媒體爭相報導，許多粉絲排隊了近一小時才買到。現在台灣的粉絲也吃的到了，3/7至3/13將在統一時代百貨B2，舉辦首次進行海外快閃，每日限量1500個。

韓國直播節目「人氣歌謠」是韓國的流行指標，許多藝人如BIGBANG、東方神起、防彈少年團(BTS)、少女時代泰妍、GFRIEND等，都很愛吃販賣部阿姨「徐美惠」自製的三明治。這款三明治默默在SBS電視台賣了12年，有一次，人氣團體Seventeen錄影後吃完三明治立即在IG打卡PO文，更特別為來現場錄影的粉絲們一人準備一份，貼心的舉動而引起轟動，韓團VAV成員St.Van甚至說「沒有吃三明治實在沒辦法上台演出。」

「人氣歌謠三明治」講求新鮮健康，每一個都必須當日現做，且沒有添加防腐劑，所以無法量產。使用美乃滋、高麗菜絲、水煮蛋、蟹肉外，還有草莓醬，一口咬下又甜又鹹的口感，讓人驚喜，甚至連韓國三大便利商店GS25、7-11、CU都推出了「相似款三明治」，可見這款人氣歌謠三明治的魅力。