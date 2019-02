新美食評鑑首榜榜單出爐 亞洲只有2佳餐廳入選

2019-02-21 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



與「米其林指南」、「世界50最佳餐廳」等評鑑互別苗頭,首版「The World Restaurant Awards」公布名單,18個獎項中,亞洲餐廳有東京lnua、曼谷Bo.lan分別得到年度新餐廳、廚房不用鑷子獎。不過,該榜單也遭台灣美食家批評,獎項大量集中歐洲,喪失其所標榜的多元性。

「The World Restaurant Awards」為一群名廚、記者、美食家在去(2018)年5月於巴黎宣布成立的新美食評鑑獎項,除了強調評委履歷透明化,並設立多元性的獎項,包含大餐盤(Big Plates)、小餐盤(Small Plates)等分類,而大餐盤主要為年度餐廳、年度新餐廳等,小餐盤則較為有趣,將時下的Instagram納入獎項,成立最佳Instagram帳號獎,期待帶給全球美食界不一樣的評鑑視角。

首屆「The World Restaurant Awards」頒獎典禮於2月18日在巴黎盛大舉辦,由位於南非小漁村「帕特諾斯特」(Paternoster)的餐廳「Wolfgat」同時囊括「年度餐廳」與「世外桃源」(Off-Map Destination)等2獎項,可說是此次最大贏家。此外,名單中有2間亞洲餐廳入榜,包含東京的Inua獲得「年度新餐廳」,曼谷的「Bo.lan」得到「廚房不用鑷子獎」。

然而,美食家Liz高琹雯認為,「The World Restaurant Awards」聲稱突破米其林指南或亞洲50最佳餐廳的侷限,標榜多元化、不再獨尊男性、評審名單不夠透明以至於有黑箱作業等質疑,但榜單結果,在大小餐盤加起來18個獎項中,大量集中在歐洲地區,其他地區如北美、南美、非洲、亞洲等僅1到2間餐廳入榜,與其所強調的多元性落差甚大。

此外,針對亞洲地區的評審名單,100位評委裡面只有10位亞洲評委,其中台灣、香港、泰國、新加坡各1位,其他7位都是日本人,而且有趣的是,真正日本人只有2位,也可了解為何榜單仍較偏向歐美觀點來評鑑。

不過,Liz也提到,目前這份榜單仍以業界人士討論居多,一般大眾知道得較少,但她認為若榜單要繼續發展,入圍者應該更豐富多元,如此才能符合此榜單創立的初衷。

The World Restaurant Awards 2019年得獎名單:

大餐盤(Big Plates)

Restaurant of the Year – Wolfgat, Paternoster, South Africa

Arrival of the Year – Inua, Tokyo, Japan

Original Thinking – Le Clarence, Paris, France

Off-Map Destination – Wolfgat, Paternoster, South Africa

No Reservations Required – Mocoto, Sao Paolo, Brazil

House Special –Lido 84’s Cacio e Pepe ‘En Vessie’, Lombardy, Italy

Forward Drinking – Mugaritz, San Sebastian, Spain

Event of the Year – Refugee Food Festival, worldwide, France

Ethical Thinking – Refettorio (Food For Soul), various locations, Italy

Enduring Classic – La Mère Brazier, Lyon, France

Collaboration of the Year – Paradiso x Gortnanain Farm, Cork, Ireland

Atmosphere – Vespertine, Los Angeles, United States

小餐盤(Small Plates)

Tweezer-Free Kitchen of the Year – Bo.Lan, Bangkok,Thailand

Trolley of the Year – Ballymaloe House, Cork, Ireland

Long-Form Journalism – Lisa Abend, Fool Magazine ‘The Food Circus’

Red-Wine Serving Restaurant – Noble Rot, London, United Kingdom

Tattoo-Free Chef of the Year – Alain Ducasse, Paris, France