蔡依林Jolin出征米蘭時尚周 機場穿搭先小露性感

2019-02-21 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



「天后」又要出巡了！多次成為各時尚品牌大秀嘉賓的蔡依林（Jolin），沒有意外的又即將前往米蘭時尚周，出席她身為代言人的寶格麗（Bvlgari）品牌活動，而現身機場的時髦率性穿搭，更是難得小露性感。

蔡依林不愧是「國際蔡」征戰各大時尚周從來沒在怕，一現身總是氣勢滿點。她將現身於自己代言的寶格麗新品發表活動，不過在此之前Jolin的機場穿搭就足以讓人關注和討論。向來穿衣不設限的她，挑選了男裝的牛仔夾克內搭白色蕾絲裝飾的馬甲式上衣、以及刷白的牛仔褲，還刻意不把衣服穿好，微微的透露出性感魅力。