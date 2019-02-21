蔡依林Jolin出征米蘭時尚周 機場穿搭先小露性感
「天后」又要出巡了！多次成為各時尚品牌大秀嘉賓的蔡依林（Jolin），沒有意外的又即將前往米蘭時尚周，出席她身為代言人的寶格麗（Bvlgari）品牌活動，而現身機場的時髦率性穿搭，更是難得小露性感。
蔡依林不愧是「國際蔡」征戰各大時尚周從來沒在怕，一現身總是氣勢滿點。她將現身於自己代言的寶格麗新品發表活動，不過在此之前Jolin的機場穿搭就足以讓人關注和討論。向來穿衣不設限的她，挑選了男裝的牛仔夾克內搭白色蕾絲裝飾的馬甲式上衣、以及刷白的牛仔褲，還刻意不把衣服穿好，微微的透露出性感魅力。
不只如此，身上的配件也非常畫龍點睛，蔡依林背上了寶格麗春夏的Serpenti Forever毛茛黃水晶色提包，並配戴了貓眼鏡框並有著B.zero 1幾何概念條紋金屬裝飾的B.purevibes太陽眼鏡，增添天后架勢。而Jolin自己則在instagram上貼文，對提包愛不釋手，更俏皮暱稱為「小鴨黃」，比喻自己是春神即將造訪米蘭。粉絲也十分欣賞她這身穿搭，紛紛回應說「氣勢才是決定一切啊！」、「時尚天后駕到」，讓人更期待蔡依林在時尚周期間，又會有何讓人驚艷的造型。
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