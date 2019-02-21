影／中油：油價調漲周五收盤「亞鄰最低價」

2019-02-21 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



根據浮動油價調整機制預估，中油汽、柴油價格下周恐分別大漲每公升1.5元、0.7元。不過中油訂有「亞鄰最低價」的調整上限，中油總經理李順欽今天表示，近期新加坡、韓國等地汽柴油供過於求，導致油價疲軟，税前最低價降低，不過中油油價是否據此調整，仍須看周五收盤以後價格才能確定。

李順欽說，2007年浮動油價機制公布後，將亞鄰最低價納為調整上限。去年11月開始，新加坡、韓國等地油價疲軟，因此整體油價調整仍須待周五收盤後，觀察韓國、日本、香港等地之價格，才能確定下周油價。