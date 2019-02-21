健行走出健康 台灣人最愛「六大國內外健行目的地」

2019-02-21 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



過年期間的餐餐大魚大肉，讓不少人開工之餘還得同步展開「瘦身計畫」，此時不如藉著旅行，透過健行行程走出健康身材！來自荷蘭的全球線上訂房品牌Booking.com特別整理出台灣人最愛的「六大國內外健行目的地」，推薦旅客無論是在國內的「屏東小琉球」上山下海活動筋骨，或是前往海外的「瑞士策馬特」走入冰川賞夢幻湖景，都能在旅途中邊玩邊甩開脂肪。

Booking.com指出，「屏東小琉球」除了以浮潛、獨木舟等水上活動出名外，其中的山豬溝生態步道也是一大亮點。旅客可以沿著木棧道而行，觀察特殊的珊瑚礁與石灰岩洞地形；也能前往觀海平台，感受前臨大海、後背山林的海灣美景，也推薦旅客一併探訪美人洞和烏鬼洞，在上山下海之間能邊體驗多樣化的海島生態，以及一邊燃燒卡路里！

Booking.com 推薦擁有無敵海景的「小琉球特區營地」，夜晚能躺在帳篷裡仰望星空，是全家大小相偕出遊或與三五好友相聚的住宿首選。

群山環抱的「大同鄉」位於宜蘭境內，其中的太平山與明池兩大國家森林遊樂區都具備豐富的植被林貌，旅客可至太平山中翠峰湖環山步道欣賞湖光山色，或是沿著「全球最美小路」之一的見晴懷古步道，釋放緊繃的身心，走向大自然健行甩肉。Booking.com推薦入住富有泰雅風格的「洛卡斯B&B」，絕佳的地理位置不僅是前往森林遊樂區的中繼站，還鄰近的松羅國家步道和九寮溪自然園區，地勢平緩平易近人，一身輕裝即能輕鬆消脂。

走訪四面環山的「南投縣鹿谷鄉」，鄉內有著名的溪頭森林遊樂區，豐富的自然景觀可謂是一座活的自然教室，園區中更有多條各具特色的步道，包括可以仰望千年紅檜的「神木步道」，以及可以眺望眾山的「天文台登山步道」等，可分別給予不同程度的旅客做健行選擇。

此外，園區內陳列館展示著詳盡的自然解說，是親子親近自然寓教於樂的好去處。Booking.com推薦入住「溪頭盛軒森林會館」，步行距離即可前往溪頭森林遊樂區，陽台外還有美麗山景，讓旅客都能徹底放鬆不受侷限。

瑞士可謂健行愛好者的天堂，境內的「格林德瓦」不但是前往少女峰的前哨站，還因四季各能見到不同風光的明媚風景，而被稱為是全球最美小鎮之一！

在此，於夏季時期可見到連綿的綠色山谷，冬季則可眺望皚皚雪峰與壯麗冰河。旅客可以選擇巴克普湖與艾格峰的入門級健行之旅，或是挑戰懸崖天空步道，一面登高賞景並且消耗熱量！

Booking.com推薦入住「瑞士麗城優質酒店」，房間內坐擁艾格北峰和伯恩阿爾卑斯山脈的360度全景，還能享受室外鹽水浴池、芬蘭桑拿浴室、熱礦長廊等各式SPA設施。

瑞士馬特洪峰山腳下的「策馬特」，素有「冰川之城」的美稱，旅客不妨前往壯觀的阿萊奇冰川步道，來場難忘的世紀冰河之行。

此外，五湖健行路線也是不容錯過的好選擇，除了欣賞夢幻湖景，還能看見雪白的山稜線，推薦給有體力、有腳力的健行客！Booking.com推薦下榻「博斯托特色酒店」，可從房內欣賞馬特洪峰山景，溫潤的木質色調設計與奢華浴室，提供旅客舒適與豪華的住宿體驗。

位於日本栃木縣的日光，距離東京僅需不到二小時的車程，是頗具盛名的度假勝地，秋季時還有壯觀的紅葉美景。其中明智平展望台視野絕佳，在此可遠眺華巖瀑布，將日光美景盡收眼底，還能步行連接至中禪寺湖，甩肉之餘享受愜意的湖畔風光。