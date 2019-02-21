親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

評／拚經濟，目的是雨露均霑、縮小貧富差距

士林夜市現切水果攤屢爆消費糾紛 市府一月取締44件2攤倒了

健行走出健康 台灣人最愛「六大國內外健行目的地」

2019-02-21 12:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

過年期間的餐餐大魚大肉，讓不少人開工之餘還得同步展開「瘦身計畫」，此時不如藉著旅行，透過健行行程走出健康身材！來自荷蘭的全球線上訂房品牌Booking.com特別整理出台灣人最愛的「六大國內外健行目的地」，推薦旅客無論是在國內的「屏東小琉球」上山下海活動筋骨，或是前往海外的「瑞士策馬特」走入冰川賞夢幻湖景，都能在旅途中邊玩邊甩開脂肪。

Booking.com指出，「屏東小琉球」除了以浮潛、獨木舟等水上活動出名外，其中的山豬溝生態步道也是一大亮點。旅客可以沿著木棧道而行，觀察特殊的珊瑚礁與石灰岩洞地形；也能前往觀海平台，感受前臨大海、後背山林的海灣美景，也推薦旅客一併探訪美人洞和烏鬼洞，在上山下海之間能邊體驗多樣化的海島生態，以及一邊燃燒卡路里！

Booking.com 推薦擁有無敵海景的「小琉球特區營地」，夜晚能躺在帳篷裡仰望星空，是全家大小相偕出遊或與三五好友相聚的住宿首選。

群山環抱的「大同鄉」位於宜蘭境內，其中的太平山與明池兩大國家森林遊樂區都具備豐富的植被林貌，旅客可至太平山中翠峰湖環山步道欣賞湖光山色，或是沿著「全球最美小路」之一的見晴懷古步道，釋放緊繃的身心，走向大自然健行甩肉。Booking.com推薦入住富有泰雅風格的「洛卡斯B&B」，絕佳的地理位置不僅是前往森林遊樂區的中繼站，還鄰近的松羅國家步道和九寮溪自然園區，地勢平緩平易近人，一身輕裝即能輕鬆消脂。

走訪四面環山的「南投縣鹿谷鄉」，鄉內有著名的溪頭森林遊樂區，豐富的自然景觀可謂是一座活的自然教室，園區中更有多條各具特色的步道，包括可以仰望千年紅檜的「神木步道」，以及可以眺望眾山的「天文台登山步道」等，可分別給予不同程度的旅客做健行選擇。

此外，園區內陳列館展示著詳盡的自然解說，是親子親近自然寓教於樂的好去處。Booking.com推薦入住「溪頭盛軒森林會館」，步行距離即可前往溪頭森林遊樂區，陽台外還有美麗山景，讓旅客都能徹底放鬆不受侷限。

瑞士可謂健行愛好者的天堂，境內的「格林德瓦」不但是前往少女峰的前哨站，還因四季各能見到不同風光的明媚風景，而被稱為是全球最美小鎮之一！

在此，於夏季時期可見到連綿的綠色山谷，冬季則可眺望皚皚雪峰與壯麗冰河。旅客可以選擇巴克普湖與艾格峰的入門級健行之旅，或是挑戰懸崖天空步道，一面登高賞景並且消耗熱量！

Booking.com推薦入住「瑞士麗城優質酒店」，房間內坐擁艾格北峰和伯恩阿爾卑斯山脈的360度全景，還能享受室外鹽水浴池、芬蘭桑拿浴室、熱礦長廊等各式SPA設施。

瑞士馬特洪峰山腳下的「策馬特」，素有「冰川之城」的美稱，旅客不妨前往壯觀的阿萊奇冰川步道，來場難忘的世紀冰河之行。

此外，五湖健行路線也是不容錯過的好選擇，除了欣賞夢幻湖景，還能看見雪白的山稜線，推薦給有體力、有腳力的健行客！Booking.com推薦下榻「博斯托特色酒店」，可從房內欣賞馬特洪峰山景，溫潤的木質色調設計與奢華浴室，提供旅客舒適與豪華的住宿體驗。

位於日本栃木縣的日光，距離東京僅需不到二小時的車程，是頗具盛名的度假勝地，秋季時還有壯觀的紅葉美景。其中明智平展望台視野絕佳，在此可遠眺華巖瀑布，將日光美景盡收眼底，還能步行連接至中禪寺湖，甩肉之餘享受愜意的湖畔風光。

位於日光國立公園內的戰場之原，有著獨特的高地濕原景色，平坦的道路也十分適合各種年齡層的旅客！Booking.com特別推薦「四季彩酒店」，房間內的日式裝潢與塌塌米地板，散發出典雅的氛圍，還可以浸沐在露天溫泉，享受專屬的私人風景。

「屏東小琉球」除了以浮潛、獨木舟等水上活動出名外，其中的山豬溝生態步道也是一大亮...
「屏東小琉球」除了以浮潛、獨木舟等水上活動出名外，其中的山豬溝生態步道也是一大亮點。旅客可以沿著木棧道而行，觀察特殊的珊瑚礁與石灰岩洞地形；也能前往觀海平台，感受前臨大海、後背山林的海灣美景。　圖／Booking.com提供
分享
瑞士馬特洪峰山腳下的「策馬特」，素有「冰川之城」的美稱，旅客不妨前往壯觀的阿萊奇...
瑞士馬特洪峰山腳下的「策馬特」，素有「冰川之城」的美稱，旅客不妨前往壯觀的阿萊奇冰川步道，來場難忘的世紀冰河之行。　圖／Booking.com提供
分享

小琉球森林遊樂區瑞士
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

老佛爺殞落 momo購物網推紀念商品專區

2019-02-21 12:34

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

Chaumet巴黎骨董珠寶展 續寫百年歷史風華

2019-02-21 11:49

和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35

「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

傳奇卡爾拉格斐 工作像呼吸

2019-02-21 00:38

Panasonic空調 節能健康再進化

2019-02-21 00:33

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

台北文學季推街巷說書 回顧地方記憶

2019-02-20 22:39

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

像雪酪又像雲霧！OLAY「空氣霜」神奇質地 3月全台開賣

2019-02-20 19:47

萌翻！幫「麗莎和卡斯柏」慶生 粉絲一起睡囉～

2019-02-20 19:37

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

阿部寬來台嘆「年過50已老」！帥氣大叔居家最重視這兩項

2019-02-20 18:29

高雄全面起飛！酷航6月起增班飛新加坡、大阪

2019-02-20 18:19

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

今晚不用睡！Gucci秋冬秀十點登場

2019-02-20 17:43

昆凌隨手拍都是時尚大片 炫銀手袋許路兒也有

2019-02-20 17:37

鑽石out？除了凱蒂派瑞 她們也用彩色寶石定情

2019-02-20 17:20

把握年後瘦身黃金期 udn買東西五撇步讓您身輕如燕

2019-02-20 15:45

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣！

2019-02-20 15:44

吃得到富士蘋果丁！「杜老爺蘋果牛奶甜筒」只有這間超商獨賣

2019-02-20 15:16

捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13

潮店報到／Nike Kicks Lounge新店型 環保又科技

2019-02-20 14:35

潮店報到／台北徠卡之家 老屋庭園伴光影

2019-02-20 14:35

潮店報到／Georg Jensen旅行概念店 簡約北歐風

2019-02-20 14:35

3大發卡組織 日本血拚祭出優惠

2019-02-20 14:28

出國旅遊 活用3招省一筆

2019-02-20 14:28

暖冬冬衣滯銷 百貨量販流血折扣

2019-02-20 14:26

花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13

adidas Originals 聯名紐約韓裔設計師新品 台灣開賣

2019-02-20 14:05

「女孩與氣球」神秘藝術家現身台灣！Banksy作品展《班克斯：叛逆有理》3月登場

2019-02-20 13:04
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13

老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

柑橘泡藥影片瘋傳 果農：合法藥劑行之有年，我照吃

2019-02-20 14:42

國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

吃得到富士蘋果丁！「杜老爺蘋果牛奶甜筒」只有這間超商獨賣

2019-02-20 15:16

35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

舒適溫暖剩明天 鋒面明晚帶雨來周六下探12度

2019-02-20 22:22

壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51

行李不再推拖拉！台鐵到機捷連通道 啟用電動步道

2019-02-20 15:05

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13

70歲老婦堅信自己懷孕了 原來是罹患這種疾病

2019-02-20 14:16

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

提早救五股塞車！行政院推「平行作業」7年變5年

2019-02-20 16:20

鹽水蜂炮垃圾迅速清運 遊客：清潔隊員是無名英雄

2019-02-20 14:25

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

麻疹爆就醫群聚事件 護理師及陪診家屬中鏢

2019-02-20 15:16

池上農民成功裁種晚香玉筍 台東縣府要推廣成餐桌新寵

2019-02-20 14:52

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

肝癌指數飆高 竟是胃神經內分泌腫瘤作祟

2019-02-20 16:14

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

國內今年首例境外移入茲卡病例 台中學生越南探親染病

2019-02-20 16:07

國道拖救超跑加錢 最快年中上路

2019-02-21 00:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top