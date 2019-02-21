國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國內業者頻出國買牛為哪樁？台灣人愛吃和牛，有牧場首度引進澳洲和牛進行商業雜交。專家表示，台灣人喜愛牛肉漂亮的油花，引進澳洲和牛主要解決國內沒有專門的肉用品種的困境，也讓國產牛肉能越吃越精緻，提高國產牛肉等級。

農科院研究員許宗賢表示，「不做不會怎麼樣，但做了一定會不一樣！」，主要是因為，過去台灣吃牛肉，主要來自乳公牛，也就是母牛搾牛奶，乳公牛就殺來吃。乳公牛多時，牛肉就便宜，乳公牛少，牛肉就貴，卻一直沒有真正肉用品種。

許宗賢說，台灣有適合熱帶地區飼養的黃牛，純黃牛數量非常少，本地黃雜牛也不多，且黃牛肉的肉質相對也比較硬，不是所有消費者都能接受。

他表示，國人喜歡到日本吃和牛，相對和牛肉質軟、油花多，和牛最少油花都能有A3等級。之前業者引進的澳洲安格斯肉牛，油花表現比不上和牛，加上日本和牛的日本和牛活體、精卵都禁止出口，業者只好從澳洲進口，在台灣把和牛的純度往上提升。

許宗賢表示，澳洲的和牛，給予和牛三代的血統追蹤，也就是買了這頭澳洲和牛，可以看到牛爸爸、媽媽、阿公、阿媽的生長性狀，比如養多久可以達到200公斤、多久可達400公斤等等，過去油花表現如何，腰眼(里肌肉)面積大小有多少等等，可以判定這頭澳洲和牛，未來可以長成甚麼樣子。