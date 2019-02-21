親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

士林夜市現切水果攤屢爆消費糾紛 市府一月取締44件2攤倒了

搶救生育率：低薪，讓年輕人失去生育的勇氣

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

國內業者頻出國買牛為哪樁？台灣人愛吃和牛，有牧場首度引進澳洲和牛進行商業雜交。專家表示，台灣人喜愛牛肉漂亮的油花，引進澳洲和牛主要解決國內沒有專門的肉用品種的困境，也讓國產牛肉能越吃越精緻，提高國產牛肉等級。

農科院研究員許宗賢表示，「不做不會怎麼樣，但做了一定會不一樣！」，主要是因為，過去台灣吃牛肉，主要來自乳公牛，也就是母牛搾牛奶，乳公牛就殺來吃。乳公牛多時，牛肉就便宜，乳公牛少，牛肉就貴，卻一直沒有真正肉用品種。

許宗賢說，台灣有適合熱帶地區飼養的黃牛，純黃牛數量非常少，本地黃雜牛也不多，且黃牛肉的肉質相對也比較硬，不是所有消費者都能接受。

他表示，國人喜歡到日本吃和牛，相對和牛肉質軟、油花多，和牛最少油花都能有A3等級。之前業者引進的澳洲安格斯肉牛，油花表現比不上和牛，加上日本和牛的日本和牛活體、精卵都禁止出口，業者只好從澳洲進口，在台灣把和牛的純度往上提升。

許宗賢表示，澳洲的和牛，給予和牛三代的血統追蹤，也就是買了這頭澳洲和牛，可以看到牛爸爸、媽媽、阿公、阿媽的生長性狀，比如養多久可以達到200公斤、多久可達400公斤等等，過去油花表現如何，腰眼(里肌肉)面積大小有多少等等，可以判定這頭澳洲和牛，未來可以長成甚麼樣子。

台灣與沖繩石垣島的緯度相當，理論上應該也可以培育和牛。許宗賢表示，三月底引進後，還是需要長期的觀察飼養狀況才行，但可以預見的是，未來台灣牛肉將會越來越精緻化，等級也會因為這些國外肉牛的加入，越來越高。

繼進口澳洲安格斯肉牛後，台灣牧場再突破，日前台灣兩牧場到澳洲選購具有血統證明的澳...
繼進口澳洲安格斯肉牛後，台灣牧場再突破，日前台灣兩牧場到澳洲選購具有血統證明的澳洲和牛，預計今年三月底來到台灣，朝培育台灣和牛努力。圖／張志名提供
分享
繼進口澳洲安格斯肉牛後，台灣牧場再突破，日前台灣兩牧場到澳洲選購具有血統證明的澳...
繼進口澳洲安格斯肉牛後，台灣牧場再突破，日前台灣兩牧場到澳洲選購具有血統證明的澳洲和牛，預計今年三月底來到台灣，朝培育台灣和牛努力。圖／張志名提供
分享

澳洲日本和牛農委會
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

老佛爺殞落 momo購物網推紀念商品專區

2019-02-21 12:34

Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12

台灣首度引進有血統證明的澳洲和牛 最快2年後吃得到

2019-02-21 12:10

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

Chaumet巴黎骨董珠寶展 續寫百年歷史風華

2019-02-21 11:49

和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35

「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

傳奇卡爾拉格斐 工作像呼吸

2019-02-21 00:38

Panasonic空調 節能健康再進化

2019-02-21 00:33

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

台北文學季推街巷說書 回顧地方記憶

2019-02-20 22:39

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

像雪酪又像雲霧！OLAY「空氣霜」神奇質地 3月全台開賣

2019-02-20 19:47

萌翻！幫「麗莎和卡斯柏」慶生 粉絲一起睡囉～

2019-02-20 19:37

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

阿部寬來台嘆「年過50已老」！帥氣大叔居家最重視這兩項

2019-02-20 18:29

高雄全面起飛！酷航6月起增班飛新加坡、大阪

2019-02-20 18:19

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

今晚不用睡！Gucci秋冬秀十點登場

2019-02-20 17:43

昆凌隨手拍都是時尚大片 炫銀手袋許路兒也有

2019-02-20 17:37

鑽石out？除了凱蒂派瑞 她們也用彩色寶石定情

2019-02-20 17:20

把握年後瘦身黃金期 udn買東西五撇步讓您身輕如燕

2019-02-20 15:45

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣！

2019-02-20 15:44

吃得到富士蘋果丁！「杜老爺蘋果牛奶甜筒」只有這間超商獨賣

2019-02-20 15:16

捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13

潮店報到／Nike Kicks Lounge新店型 環保又科技

2019-02-20 14:35

潮店報到／台北徠卡之家 老屋庭園伴光影

2019-02-20 14:35

潮店報到／Georg Jensen旅行概念店 簡約北歐風

2019-02-20 14:35

3大發卡組織 日本血拚祭出優惠

2019-02-20 14:28

出國旅遊 活用3招省一筆

2019-02-20 14:28

暖冬冬衣滯銷 百貨量販流血折扣

2019-02-20 14:26

花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13

adidas Originals 聯名紐約韓裔設計師新品 台灣開賣

2019-02-20 14:05

「女孩與氣球」神秘藝術家現身台灣！Banksy作品展《班克斯：叛逆有理》3月登場

2019-02-20 13:04
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13

老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

柑橘泡藥影片瘋傳 果農：合法藥劑行之有年，我照吃

2019-02-20 14:42

國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

吃得到富士蘋果丁！「杜老爺蘋果牛奶甜筒」只有這間超商獨賣

2019-02-20 15:16

35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

舒適溫暖剩明天 鋒面明晚帶雨來周六下探12度

2019-02-20 22:22

藍瓶迷衝了！ 大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆

2019-02-19 22:10

壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51

行李不再推拖拉！台鐵到機捷連通道 啟用電動步道

2019-02-20 15:05

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13

70歲老婦堅信自己懷孕了 原來是罹患這種疾病

2019-02-20 14:16

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

提早救五股塞車！行政院推「平行作業」7年變5年

2019-02-20 16:20

鹽水蜂炮垃圾迅速清運 遊客：清潔隊員是無名英雄

2019-02-20 14:25

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

麻疹爆就醫群聚事件 護理師及陪診家屬中鏢

2019-02-20 15:16

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

池上農民成功裁種晚香玉筍 台東縣府要推廣成餐桌新寵

2019-02-20 14:52

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

肝癌指數飆高 竟是胃神經內分泌腫瘤作祟

2019-02-20 16:14

【心情點滴】貓言／秋蟹

2019-02-21 06:00

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

國內今年首例境外移入茲卡病例 台中學生越南探親染病

2019-02-20 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top