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Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

就任創意總監之後，以雷厲風行的姿態大改特改的Hedi Slimane，終於完成了第一個店鋪改裝，在紐約麥迪遜大道開設全球最大概念店，也是嶄新CELINE店面首度亮相，冷調空間與用色，映襯他鮮明的個性，相當符合Hedi Slimane的行徑。

此一全球最大的概念店位於麥迪遜大道650號，由喜歡營造存在感、事必躬親的Hedi Slimane親自操刀，擁有150坪的寬敞空間，陳設全系列男、女裝，是目前全球最大的品牌旗艦店。原石做為店內的重要建材，以渾然天成的樸拙樣貌搭配水泥、拋光不鏽鋼、黃銅、金色鏡面以及回收再製的橡木等，建構出具有雕塑藝術感的室內空間，遼闊且粗獷。

除了硬體設備之外，CELINE邀請多位當代藝術家包括James Balmforth、Jose Davila、Elaine Cameron Weir與Oscar Tuazon等人，特別為CELINE製作裝置藝術作品。而全新概念店也將擴及全球各大店鋪包括倫敦、米蘭、洛杉磯上海、東京等地；巴黎則預計在3月份於舊址Rue François 1er開設法國第一間CELINE男裝旗艦店，既有的Avenue Montaigne店鋪依舊以女裝為主，位在Rue de Grenelle的店面則拓展1樓女裝空間、新增2樓男裝陳列。亞太區的首波獨立男裝店，預計在2月25日於香港置地廣場和海洋中心開幕，大刀闊斧的在全球佈局Hedi Slimane的王國。

紐約麥迪遜概念店占地150坪，是目前CELINE的全球最大店鋪。圖／CELINE...
紐約麥迪遜概念店占地150坪，是目前CELINE的全球最大店鋪。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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水泥、拋光不鏽鋼、黃銅、金色鏡面以及回收再製的橡木等，架構出冷靜的氛圍。圖／CE...
水泥、拋光不鏽鋼、黃銅、金色鏡面以及回收再製的橡木等，架構出冷靜的氛圍。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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遼闊而粗獷，是Hedi Slimane親自操刀營造的店裝風格。圖／CELINE ...
遼闊而粗獷，是Hedi Slimane親自操刀營造的店裝風格。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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原石是CELINE紐約概念店的重要建材。圖／CELINE BY HEDI SLI...
原石是CELINE紐約概念店的重要建材。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE
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