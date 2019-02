Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



就任創意總監之後,以雷厲風行的姿態大改特改的Hedi Slimane,終於完成了第一個店鋪改裝,在紐約麥迪遜大道開設全球最大概念店,也是嶄新CELINE店面首度亮相,冷調空間與用色,映襯他鮮明的個性,相當符合Hedi Slimane的行徑。

此一全球最大的概念店位於麥迪遜大道650號,由喜歡營造存在感、事必躬親的Hedi Slimane親自操刀,擁有150坪的寬敞空間,陳設全系列男、女裝,是目前全球最大的品牌旗艦店。原石做為店內的重要建材,以渾然天成的樸拙樣貌搭配水泥、拋光不鏽鋼、黃銅、金色鏡面以及回收再製的橡木等,建構出具有雕塑藝術感的室內空間,遼闊且粗獷。