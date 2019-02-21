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台灣首度引進有血統證明的澳洲和牛 最快2年後吃得到

2019-02-21 12:10聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

2017年國內牧場澳洲引進純種安格斯肉牛以解決未來台灣肉牛無牛可吃、可宰的困境。今年牧場再突破，日前到澳洲選購具有血統證明的澳洲和牛，預計今年三月底來到台灣，朝培育台灣和牛努力，經過商業雜交，業者推估國人最快2年後吃得到。

這次到澳洲選牛的包括國內芸彰牧場以及芸牛牧場，除了首度買了兩頭具有血統證明書的澳洲和牛種公牛外，還有160頭澳洲乳牛，和40頭安格斯代孕母牛；澳洲和牛引進台灣後，將進行台灣本土的和牛培育。

芸彰牧場場長張志名表示，這兩頭澳洲和牛，是用人工生殖技術培育成的，牛爸爸是1995年從日本到美國的純血和牛，牛媽媽是2006年生的純血和牛，取出精卵進行人工生殖，再植入代理孕母體內培育出的試管牛，這樣可以保持血統純正。

他表示，和牛是一種品種，在日本一定要百分百和牛血統、有某協會的認證，才是真和牛；後來和牛有送到美國、澳洲，在澳洲若具有五成的和牛血統，就是澳洲和牛；引進來台後，將與原本台灣的安格牛進行商業化雜交，第1次雜交和牛血統會有一半，做第2次會有75%，第3次血統會達到87.5%，非常接近和牛。

張志名說，安格斯牛的優點是成長快、換肉率好，和牛深受台灣人喜愛，特色是油花多；由於台灣並沒有飼養和牛的經驗，但知道和牛不能吃胡蘿蔔，主要是因為胡蘿蔔中的維他命A成分，會阻礙油花的分布與生成。

他說，日本和牛有喝啤酒、吃蘋果，沖繩的石垣牛還吃清酒獺祭的酒粕；澳洲和牛吃巧克力，未來這兩隻澳洲和牛來到台灣，會盡量吃澱粉質的飼料，比如馬鈴薯、飼料稻米、高梁酒粕，希望克服台灣的氣候、飼料調整，養出和牛漂亮的油花，並可望在2021年2月正式上市。

繼進口澳洲安格斯肉牛後，台灣牧場再突破，日前台灣兩牧場到澳洲選購具有血統證明的澳...
繼進口澳洲安格斯肉牛後，台灣牧場再突破，日前台灣兩牧場到澳洲選購具有血統證明的澳洲和牛，預計今年三月底來到台灣，朝培育台灣和牛努力。圖／張志名提供
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台灣第一頭具有血統證明的澳洲和牛種公牛，3月底即將來台，經過商業育種，估計202...
台灣第一頭具有血統證明的澳洲和牛種公牛，3月底即將來台，經過商業育種，估計2021年2月在台正式上市，圖為芸彰牧場場長張志名。圖／張志名提供
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澳洲牧場
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