台灣首度引進有血統證明的澳洲和牛 最快2年後吃得到

2019-02-21 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



2017年國內牧場從澳洲引進純種安格斯肉牛以解決未來台灣肉牛無牛可吃、可宰的困境。今年牧場再突破，日前到澳洲選購具有血統證明的澳洲和牛，預計今年三月底來到台灣，朝培育台灣和牛努力，經過商業雜交，業者推估國人最快2年後吃得到。

這次到澳洲選牛的包括國內芸彰牧場以及芸牛牧場，除了首度買了兩頭具有血統證明書的澳洲和牛種公牛外，還有160頭澳洲乳牛，和40頭安格斯代孕母牛；澳洲和牛引進台灣後，將進行台灣本土的和牛培育。

芸彰牧場場長張志名表示，這兩頭澳洲和牛，是用人工生殖技術培育成的，牛爸爸是1995年從日本到美國的純血和牛，牛媽媽是2006年生的純血和牛，取出精卵進行人工生殖，再植入代理孕母體內培育出的試管牛，這樣可以保持血統純正。

他表示，和牛是一種品種，在日本一定要百分百和牛血統、有某協會的認證，才是真和牛；後來和牛有送到美國、澳洲，在澳洲若具有五成的和牛血統，就是澳洲和牛；引進來台後，將與原本台灣的安格牛進行商業化雜交，第1次雜交和牛血統會有一半，做第2次會有75%，第3次血統會達到87.5%，非常接近和牛。

張志名說，安格斯牛的優點是成長快、換肉率好，和牛深受台灣人喜愛，特色是油花多；由於台灣並沒有飼養和牛的經驗，但知道和牛不能吃胡蘿蔔，主要是因為胡蘿蔔中的維他命A成分，會阻礙油花的分布與生成。