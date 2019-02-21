年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



政府暖冬旅遊補助已結束，這回，旅遊補助轉到日本！易遊網推出日本東北「樂齡補助」方案，鼓勵民眾安排孝親之旅帶爸媽出遊，針對50歲至70歲的樂齡族群，祭出每房最高現折7,000元的團旅補助，限3月出發的日本東北指定團體，可趕搭日本東北最後雪季，賞樹冰雪景、享受溫泉名湯、大啖名物料理。

根據日本學術單位最新調查，台灣人赴日本二、三縣城市旅遊的趨勢持續增長，主要是因為定期/包機航班增加，帶動地方觀光的熱潮，其中，日本東北更是極具觀光潛力，以2017年11月至2018年10月日本都道府縣台灣人間夜數成長來看，前10名中日本東北就有5縣入榜。

此外，根據易遊網近兩年花卷包機的旅客分析，以35到60歲的族群為主，除了熱愛日本的重遊旅客外，帶爸媽出遊的家庭旅客已居多數。由於日本東北旅遊資源豐富，包含多種自然美景、溫泉名湯、和牛美食、祭典活動、鐵道列車、滑雪渡假村等，深受喜歡慢遊、偏好深度體驗、追求品質享受的長輩族群喜愛，讓日本東北成為安排孝親之旅的人氣選擇。