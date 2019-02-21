星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



星巴克新話題又來了！日前星巴克在IG公布一張12星座的代表飲品，讓大家找到最速配的咖啡或飲品，並為每個星座特色下了有趣註解，快來瞧瞧，然後也來喝一杯吧！

從圖卡中可看出許多趣味，例如愛幻想的浪漫主義者雙魚座，適合的飲品是摩卡可可碎片星冰樂，註角則是"A daydream come true"（一個白日夢成真），獅子座則適合喝"iced passion tango tea"，因為他們就像飲品的名字一樣熱情；對於沉著又理想型的魔羯座而言，代表飲品是「冷萃咖啡」，註腳則是「成功的配方」。

牡羊座、金牛座、雙子座

熱情衝動的牡羊座，最適合粉紅色系的飲品；忠實固執的金牛座，可以考慮冰抹茶、綠茶拿鐵這類沉穩的飲品；古靈精怪的雙子座可喝冰+熱美式咖啡，以歐洲方式調製，帶來濃郁豐富的咖啡滋味。

巨蟹座、獅子座、處女座

顧家且善解人意的巨蟹座適合暖呼呼的蜂蜜柑橘薄荷茶；充滿衝勁的獅子座則像冰激情探戈花草茶，就如英文Passion般的紅色，說明了獅子座的性格；而謹慎細心的處女座最適合細節中有著濃醇咖啡香的冰焦糖瑪奇朵。

天秤座、天蠍座、射手座

愛好和平充滿美感的天秤座不妨來嘗試風味較濃郁且平衡的牛奶咖啡；擁有敏銳觀察力的天蠍，正適合能夠刺激感官的濃縮咖啡；擁有活力的射手座可以試試火龍果冰搖沁爽。

摩羯座、水瓶座、雙魚座