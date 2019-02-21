Chaumet巴黎骨董珠寶展 續寫百年歷史風華

2019-02-21 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



如果你最近剛好要到巴黎，那麼Chaumet的「Brillantes Ecriturese骨董珠寶展」將會是旅程中不可錯過的。同時，還能欣賞到今年1月才曝光的全新頂級珠寶系列，為巴黎行增添亮點。

原本座落於巴黎芳登廣場的Chaumet總店，近期進行了翻修，因此特別選擇在人文薈萃的聖日爾曼大道上開設臨時據點，並規劃一系列的活動以及展覽，讓眾人藉以暸解品牌悠久歷史。活動將從2月22日起至4月1日為止，首先登場的就是Brillantes Ecriturese骨董珠寶展，將呈現Chaumet和文學家之間合作關係，以及品牌傳統和對藝術的迷戀。透過大仲馬、巴爾札克、伊迪絲華頓等歷史上著名的文學家往來文件與骨董珠寶，一同回溯這段精彩的過往。展出了包括了約瑟芬皇后曾擁有全套凹雕首飾，以及多位作家謬思的Marie-Laure de Noailles女士，所訂購的手環。