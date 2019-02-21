和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



乾杯集團旗下的「和牛47 - 和牛燒肉懷石」已於2月19日在微風南山正式開幕。除了擁有47樓的高空視野，還有融合燒肉、和牛壽司、懷石料理的用餐型態。店內供應產地直送的日本和牛、魚子醬等食材，成為集團旗下最頂級的餐廳品牌。

和牛47開幕後，已成為全台景觀最高的燒肉懷石餐廳。店內席設86席，並有提供可容納8人的包廂。在挑高5尺的落地窗外，即可欣賞近在眼前的台北101。空間以復古懷舊、當代華麗等二大元素為主要設計主軸，可見到重新演繹的日式傳統竹柵欄、馬賽克花紋色調等細節。

店內菜單由日籍總料理長鈴木俊寬，依傳統懷石料理概念所設計，將名物作為華麗開場，還有御造、一口椀、兩道燒肉、蒸物、牛排、鍋物、食事到甘味，共10道精緻料理，每套3,500元。

其中開場的名物，和牛47與法國百年頂級魚子醬品牌CAVIAR HOUSE & PRUNIER合作，引進奢華的Tradition頂級魚子醬、BALIK頂級煙燻鮭魚，再搭配A5和牛，打造出「A5和牛PRUNIER魚子醬手卷‧BALIK頂級煙燻鮭魚」。藉由三吃方式，品嚐不同食材獨立或彼此堆疊的滋味。

和牛47也於店內打造生牛肉專門處理室，讓饕客可以品嚐到和牛的生食美味。搭配專門沾醬所設計的「和牛生牛肉三種盛合」，就包含生牛肉握壽司、義式生牛肉塔塔與日式生牛肉，帶來豐富的味蕾變化。另外，和牛47還依照食材特性，設計櫻花蝦炊飯、鵝肝炊飯、松茸炊飯、筍子釜飯等47款不同的米飯料理，每週推陳出新，讓賓客能有更多四季體驗。

除了餐食外，業者也使用產於法國香檳區馬恩河谷的百年品牌「GAMET」香檳、京都百年酒造「月之桂」等品牌的佳釀佐餐，藉此相互輝映、激發美味。（提醒您：飲酒過量，有礙健康）

和牛47 和牛燒肉懷石

電話：02-2723-1808