親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

婦產醫加重麻醉趁機病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11聯合報 記者劉小川╱即時報導

日夜溫差及換季敏感總讓人困擾不已。針對敏感性肌膚，又該如何挑選適合自己的護膚及彩妝品，來對抗乾燥肌、敏感肌的問題呢？

這兩種膚質狀態，用錯護膚產品，常會帶來紅腫、乾癢、毛孔結痂等問題。擁有這兩種膚質，該如何好好的細心呵護呢！讓我們看看下去。

敏感性膚質，在選擇上盡可能避免含有酒精、酸類成分的產品。圖／摘自 pexels
敏感性膚質，在選擇上盡可能避免含有酒精、酸類成分的產品。圖／摘自 pexels
分享

了解自己的膚質狀況

很多人不了解自己的膚質屬於哪種屬性，選商品時，也不會特別注意皮膚狀況，反而是選擇香氣為主；香氣固然會使人療癒，但這些護膚產品，是否真的適合自己，不得而知。

敏感肌的人，建議別挑選香味過重、複合式配方的產品來使用。圖／摘自 pexels
敏感肌的人，建議別挑選香味過重、複合式配方的產品來使用。圖／摘自 pexels
分享

保養品與護膚品挑選須知

敏感性膚質，在選擇上盡可能避免含有酒精、酸類成份的產品，可降低敏感的可能性，抗菌與藥用的商品，若有需求，可以間歇性使用。

底妝的部分，不要選用強調防水性較好的產品，可減少在卸妝時的刺激，才不會卸完妝，整臉通紅，甚至出現泛紅、癢、腫塊的出現。

定期的去角質

去角質是為要讓皮膚對於保養品，有更好的吸收能力。去角質能幫助老廢角質提早代謝，在使用保養品上，才能完整吸收。但去角質對敏感性肌膚來說，建議1～2周一次即可。

挑選去角質產品時，也要牢記避免酸類的商品。不管是身體或臉部，都不要過度清潔，調整好時間周期，才能達到最好的效益喔。

敏感性肌膚的人，洗完澡後，立即將多餘的水分，用毛巾拍乾。圖／摘自 pexels
敏感性肌膚的人，洗完澡後，立即將多餘的水分，用毛巾拍乾。圖／摘自 pexels
分享

水溫過高，讓皮膚更刺激

冬天時，最喜歡來一場溫暖的泡澡，待在裡面時間越久，高溫會讓皮膚的表面屏障（油脂）剝離，皮膚會失去保護作用，對於敏感肌，長時間暴露在寒冷、乾燥空氣之中，會更雪上加霜。

當然冬天來個暖暖的泡浴很幸福，建議可把時間縮短，別太貪戀浸泡的幸福感。洗完澡給自己來杯暖暖的茶水或是可可吧。

配方越簡單，越有效

挑選產品，是敏感肌膚人的一大痛處，建議別挑選香味過重、複合式配方的產品來使用，才不會出錯。縱使香氣，是大家洗澡時最療癒的享受，聞著喜歡的香氣，沐浴著女孩們的夢幻，可以在裡面灑滿花瓣了。

產品挑選，建議有舒緩跟溫和配方的品項最為合適，畢竟敏感性肌膚，每個人對於產品的刺激接受度不同，還是別輕易地嘗試。

別太貪戀浸泡的幸福感。洗完澡給自己來杯暖暖的茶水或是可可吧。圖／摘自 pexel...
別太貪戀浸泡的幸福感。洗完澡給自己來杯暖暖的茶水或是可可吧。圖／摘自 pexels
分享

盥洗後的立即保濕

洗完澡後，立即將多餘的水分，用毛巾拍乾，讓身體肌膚，保持一定的濕潤度後，立刻塗上乳液或是身體保養油來保濕，建議在剛洗完澡的5分鐘內，進行保濕，可以有最佳效果。

感性沐浴
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

松果購物搶「甩油」商機 相關商品五折起

2019-02-21 09:59

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

傳奇卡爾拉格斐 工作像呼吸

2019-02-21 00:38

Panasonic空調 節能健康再進化

2019-02-21 00:33

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

台北文學季推街巷說書 回顧地方記憶

2019-02-20 22:39

一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26

像雪酪又像雲霧！OLAY「空氣霜」神奇質地 3月全台開賣

2019-02-20 19:47

萌翻！幫「麗莎和卡斯柏」慶生 粉絲一起睡囉～

2019-02-20 19:37

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

阿部寬來台嘆「年過50已老」！帥氣大叔居家最重視這兩項

2019-02-20 18:29

高雄全面起飛！酷航6月起增班飛新加坡、大阪

2019-02-20 18:19

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

今晚不用睡！Gucci秋冬秀十點登場

2019-02-20 17:43

昆凌隨手拍都是時尚大片 炫銀手袋許路兒也有

2019-02-20 17:37

鑽石out？除了凱蒂派瑞 她們也用彩色寶石定情

2019-02-20 17:20

把握年後瘦身黃金期 udn買東西五撇步讓您身輕如燕

2019-02-20 15:45

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣！

2019-02-20 15:44

吃得到富士蘋果丁！「杜老爺蘋果牛奶甜筒」只有這間超商獨賣

2019-02-20 15:16

捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13

潮店報到／Nike Kicks Lounge新店型 環保又科技

2019-02-20 14:35

潮店報到／台北徠卡之家 老屋庭園伴光影

2019-02-20 14:35

潮店報到／Georg Jensen旅行概念店 簡約北歐風

2019-02-20 14:35

3大發卡組織 日本血拚祭出優惠

2019-02-20 14:28

出國旅遊 活用3招省一筆

2019-02-20 14:28

暖冬冬衣滯銷 百貨量販流血折扣

2019-02-20 14:26

花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13

adidas Originals 聯名紐約韓裔設計師新品 台灣開賣

2019-02-20 14:05

「女孩與氣球」神秘藝術家現身台灣！Banksy作品展《班克斯：叛逆有理》3月登場

2019-02-20 13:04

迪士尼公主限定店2月22日登場 390公分巨型扭蛋機你扭過沒？

2019-02-20 12:55

香港izzue首登倫敦時裝周 邱淑貞愛女驚喜現身走秀

2019-02-20 11:59

韓星來台都愛紅底鞋 「金秘書」朴敏英水鑽鞋閃亮亮

2019-02-20 11:37

比50元硬幣還大的88克拉無瑕美鑽！蘇富比4月開賣

2019-02-20 10:26

「你手指太醜」不該抽菸！卡爾拉格斐有位毒舌老媽

2019-02-20 07:53

髮型43年不變 卡爾拉格斐當年故意把頭髮洗成白色

2019-02-20 07:06

手繪邀請卡、掌鏡形象廣告 卡爾拉格斐就是閒不下來

2019-02-20 00:21
看更多

熱門文章

這隻小蟲死了還不鬆口 登山最怕遇到這種中級山惡魔

2019-02-20 13:06

花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13

老公過世婆婆逼她嫁小叔「繼婚」人妻怒轟

2019-02-20 15:32

戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

吳德榮：大陸冷氣團明南下 冷到下周一

2019-02-21 07:55

柑橘泡藥影片瘋傳 果農：合法藥劑行之有年，我照吃

2019-02-20 14:42

國二生癢到不洗澡 一年住院十次都是這病惹禍

2019-02-20 20:38

有感！農委會8億補助農民買8萬台農機具

2019-02-20 12:04

IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50

35歲生孕 女兒哀怨「為什麼那麼晚生我」 背後有洋蔥

2019-02-20 14:36

拚228觀光 全台最長懸索橋新溪口吊橋50元飽覽北橫

2019-02-20 11:44

吃得到富士蘋果丁！「杜老爺蘋果牛奶甜筒」只有這間超商獨賣

2019-02-20 15:16

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

迪士尼公主限定店2月22日登場 390公分巨型扭蛋機你扭過沒？

2019-02-20 12:55

舒適溫暖剩明天 鋒面明晚帶雨來周六下探12度

2019-02-20 22:22

日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22

壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51

行李不再推拖拉！台鐵到機捷連通道 啟用電動步道

2019-02-20 15:05

今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

70歲老婦堅信自己懷孕了 原來是罹患這種疾病

2019-02-20 14:16

提早救五股塞車！行政院推「平行作業」7年變5年

2019-02-20 16:20

鹽水蜂炮垃圾迅速清運 遊客：清潔隊員是無名英雄

2019-02-20 14:25

麻疹爆就醫群聚事件 護理師及陪診家屬中鏢

2019-02-20 15:16

五股交流道 改善時程可望縮至五年

2019-02-21 00:38

池上農民成功裁種晚香玉筍 台東縣府要推廣成餐桌新寵

2019-02-20 14:52

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21

肝癌指數飆高 竟是胃神經內分泌腫瘤作祟

2019-02-20 16:14

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／因為小孩而來的緣分

2019-02-21 06:00

【家人關係】梁純綉／燈亮就是幸福

2019-02-21 06:00

暖冬亂農產 蟲多、開花不結果

2019-02-21 00:38

因應急單不死心！14製造業擬再申請鬆綁7休1

2019-02-20 18:24

國內今年首例境外移入茲卡病例 台中學生越南探親染病

2019-02-20 16:07

我不是怪咖！亞斯伯格症三大特質 請這樣與他相處

2019-02-21 08:52

自己的太陽能板自己回收 環團：早該這麼做了

2019-02-20 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top