「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



日夜溫差及換季敏感總讓人困擾不已。針對敏感性肌膚，又該如何挑選適合自己的護膚及彩妝品，來對抗乾燥肌、敏感肌的問題呢？

這兩種膚質狀態，用錯護膚產品，常會帶來紅腫、乾癢、毛孔結痂等問題。擁有這兩種膚質，該如何好好的細心呵護呢！讓我們看看下去。 敏感性膚質，在選擇上盡可能避免含有酒精、酸類成分的產品。圖／摘自 pexels 分享 facebook

了解自己的膚質狀況

很多人不了解自己的膚質屬於哪種屬性，選商品時，也不會特別注意皮膚狀況，反而是選擇香氣為主；香氣固然會使人療癒，但這些護膚產品，是否真的適合自己，不得而知。 敏感肌的人，建議別挑選香味過重、複合式配方的產品來使用。圖／摘自 pexels 分享 facebook

保養品與護膚品挑選須知

敏感性膚質，在選擇上盡可能避免含有酒精、酸類成份的產品，可降低敏感的可能性，抗菌與藥用的商品，若有需求，可以間歇性使用。

底妝的部分，不要選用強調防水性較好的產品，可減少在卸妝時的刺激，才不會卸完妝，整臉通紅，甚至出現泛紅、癢、腫塊的出現。

定期的去角質

去角質是為要讓皮膚對於保養品，有更好的吸收能力。去角質能幫助老廢角質提早代謝，在使用保養品上，才能完整吸收。但去角質對敏感性肌膚來說，建議1～2周一次即可。

挑選去角質產品時，也要牢記避免酸類的商品。不管是身體或臉部，都不要過度清潔，調整好時間周期，才能達到最好的效益喔。 敏感性肌膚的人，洗完澡後，立即將多餘的水分，用毛巾拍乾。圖／摘自 pexels 分享 facebook

水溫過高，讓皮膚更刺激

冬天時，最喜歡來一場溫暖的泡澡，待在裡面時間越久，高溫會讓皮膚的表面屏障（油脂）剝離，皮膚會失去保護作用，對於敏感肌，長時間暴露在寒冷、乾燥空氣之中，會更雪上加霜。

當然冬天來個暖暖的泡浴很幸福，建議可把時間縮短，別太貪戀浸泡的幸福感。洗完澡給自己來杯暖暖的茶水或是可可吧。

配方越簡單，越有效

挑選產品，是敏感肌膚人的一大痛處，建議別挑選香味過重、複合式配方的產品來使用，才不會出錯。縱使香氣，是大家洗澡時最療癒的享受，聞著喜歡的香氣，沐浴著女孩們的夢幻，可以在裡面灑滿花瓣了。

產品挑選，建議有舒緩跟溫和配方的品項最為合適，畢竟敏感性肌膚，每個人對於產品的刺激接受度不同，還是別輕易地嘗試。 別太貪戀浸泡的幸福感。洗完澡給自己來杯暖暖的茶水或是可可吧。圖／摘自 pexels 分享 facebook

盥洗後的立即保濕

洗完澡後，立即將多餘的水分，用毛巾拍乾，讓身體肌膚，保持一定的濕潤度後，立刻塗上乳液或是身體保養油來保濕，建議在剛洗完澡的5分鐘內，進行保濕，可以有最佳效果。