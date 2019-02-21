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影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01聯合報 記者洪安怡╱即時報導

台鐵觀光列車車廂「環島之星」目前由易遊網承攬，每天2列次對開，高達640種套裝行程可選擇。為了強化硬體，此次耗費7900萬元替29輛觀光列車換內裝，今年1月啟用；車內規劃吧檯、觀景餐桌，設置環繞影音播放音響、歡唱卡拉OK室等，期望吸引環島觀光列車旅客，推廣在地旅遊，並提升商務專列服務品質。

依據台鐵局資料，環島之星去年高達5.5萬名旅客搭乘，其中有2成是外籍遊客，包含15％的日本客、3％的歐美客，以及1~2％的陸客。台鐵局指出，觀光列車含20輛商務車、6輛餐車、3輛客廰車等，使用近18年，設備及內裝樣式均老舊，因此進行更新，期望能推廣觀光。

台鐵局局長張政源今日更扮演列車長，帶領媒體拍攝新改裝的環島之星，張政源指出，台鐵長期面臨財務問題，為了努力改善體質，此次全新打造觀光列車拚觀光旅遊，除了每天2列次的環島之星外，也歡迎企業包車，未來還會跟國外單位合作，來衝刺鐵道旅遊。

觀光之外，更要全力發展軌道經濟，張政源說，未來會成立資產專責單位全方面進行開發，期望為台鐵營收注入更多活水。

依據台鐵局統計，台鐵局運輸本業外的收入不斷攀升，以資產活化為主，103年達22.28億元，104年23.88億元，105年26.64億元，106年34.4億元，去年則達到35.67億元，業外收入占比也達到總體營收的20％。依據台鐵局預估，至113年時，業外收入占比可達到營收的3成。

台鐵局長張政源。記者洪安怡／攝影
台鐵局長張政源。記者洪安怡／攝影
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台鐵列車環島
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