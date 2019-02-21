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三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

三星發表會上同步亮相多款穿戴式裝置，包括智慧型手表Galaxy Watch Ac...
三星發表會上同步亮相多款穿戴式裝置，包括智慧型手表Galaxy Watch Active、兩款運動手環Galaxy Fit、Galaxy Fit e，以及輕巧時尚的真無線藍牙耳機Galaxy Buds。圖／三星提供
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三星發表會上除了澎湃的手機系列，也同步亮相了多款穿戴式裝置，包括智慧型手表Galaxy Watch Active、兩款運動手環Galaxy Fit、Galaxy Fit e，以及輕巧時尚的真無線藍牙耳機Galaxy Buds。

Galaxy Watch Active智慧手表，延續先前圓形表殼的設計，支援Qi無線充電，外型更輕薄僅40mm，可針對睡眠品質進行分析、壓力指數量測、自動體適能健康追蹤功能、血壓偵測。預計推出3色，鋁製金屬時尚外型，特別適合偏重積極運動健身的女性為銷售目標。

而針對仍舊想要使用傳統手表，但有喜愛運動的使用者，也推出2款運動手環Galaxy Fit、Galaxy Fit e，具5ATM防水，可針對睡眠品質進行分析、壓力指數量測、內建90種運動項目，可自動偵測運動項目並紀錄，並具有自動體適能健康追蹤功能。

而近2年廣受消費者喜愛的真無線藍牙耳機，三星也推出比先前商品更輕巧的Galaxy Buds入耳式藍牙耳機，支援藍牙5.0，具備6小時音樂播放，能連續通話5小時，快速充電15分鐘可以播放100分鐘，搭配充電盒還可延長7小時待機電力，充電盒也可以用Galaxy S10的無線電力分享功能進行充電。

發表會同步發表多款穿戴式裝置，其中包括智慧型手錶Galaxy Watch Act...
發表會同步發表多款穿戴式裝置，其中包括智慧型手錶Galaxy Watch Active及真無線藍牙耳機Galaxy Buds。記者徐兆玄／攝影
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Galaxy Buds入耳式藍牙耳機，充電盒也可以用Galaxy S10的無線電...
Galaxy Buds入耳式藍牙耳機，充電盒也可以用Galaxy S10的無線電力分享功能進行充電。記者徐兆玄／攝影
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Galaxy Watch Active智慧手表預計推出3色。記者黃筱晴／攝影
Galaxy Watch Active智慧手表預計推出3色。記者黃筱晴／攝影
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