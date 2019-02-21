三星發表會還有這些！無線藍牙耳機夯 運動手表超時尚

2019-02-21 03:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



三星發表會上同步亮相多款穿戴式裝置，包括智慧型手表Galaxy Watch Active、兩款運動手環Galaxy Fit、Galaxy Fit e，以及輕巧時尚的真無線藍牙耳機Galaxy Buds。圖／三星提供 分享 facebook

三星發表會上除了澎湃的手機系列，也同步亮相了多款穿戴式裝置，包括智慧型手表Galaxy Watch Active、兩款運動手環Galaxy Fit、Galaxy Fit e，以及輕巧時尚的真無線藍牙耳機Galaxy Buds。

Galaxy Watch Active智慧手表，延續先前圓形表殼的設計，支援Qi無線充電，外型更輕薄僅40mm，可針對睡眠品質進行分析、壓力指數量測、自動體適能健康追蹤功能、血壓偵測。預計推出3色，鋁製金屬時尚外型，特別適合偏重積極運動健身的女性為銷售目標。

而針對仍舊想要使用傳統手表，但有喜愛運動的使用者，也推出2款運動手環Galaxy Fit、Galaxy Fit e，具5ATM防水，可針對睡眠品質進行分析、壓力指數量測、內建90種運動項目，可自動偵測運動項目並紀錄，並具有自動體適能健康追蹤功能。