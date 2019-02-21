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米蘭時裝周／Gucci派出面具大軍 蕭敬騰直誇很震撼！

2019-02-21 02:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

2019秋冬米蘭時裝周開跑，重頭戲Gucci大秀登場，強烈的聲光效果搭配相比以往更強悍的設計風格，讓在現場看秀的「時尚老蕭」蕭敬騰連用了三次「很震撼」來形容。

Gucci本季依舊在品牌米蘭總部舉行時裝秀，秀的邀請卡即揭露了這次「多重面具，可見與不可見之界」的主題，多位帶著面具、遮陽帽的模特兒透過不同造型的差異，展示出創意總監Alessandro Michele想要探討的論點—美籍猶太裔政治理論家漢娜阿倫特（Hannah Arendt）曾說過的，當我們選擇要透過什麼面具呈現在世界舞臺上時，我們正是個人，我們定義了我們的主觀性以及道德和政治定位。無論是全臉覆蓋或是只遮半張臉的面具、遮陽帽，都以各種輪廓描繪出配戴者在別人眼中的第一眼印象。面具是種保護色，但也是一種展現「想成為怎樣的自我」的方式。

可以很明顯的感受到，本季服裝的用色有「返璞歸真」的風格，灰、米白、咖啡、軍綠色等沉靜安穩的色調，陪襯出大量使用的金屬細節與五顏六色的面具所彰顯的張狂與外放特質，呼應漢娜阿倫特對面具的解釋—面具讓我們可以隨心所欲地表現自己，扮演我們認為最好的角色，在平等眾人當中鮮明而獨特的存在。很Gucci風格的古著樣式剪裁依舊大行其道，像是寬鬆的oversize西裝、高腰寬褲、宮廷風大領片襯衫、細膩奢華的蕾絲斗篷、格紋針織衫等，也混搭上尖銳的鉚釘裝飾，呈現出更強悍的個性與霸氣。束口褲、腰飾裙擺、羊腿袖也都保留品牌精緻典雅的特質。

穿了一身喇叭褲西裝配高跟靴的蕭敬騰，是第一次在現場看Gucci秀，直誇聲光效果讓人好享受，更給了他很多表演上的靈感。他特別喜歡金屬細節以及多種不同褲型的巧思。問他覺得自己能不能駕馭秀上的設計？只見老蕭挑了個眉自信回答「當然可以！」他也透露這趟米蘭行已經狂買了不少東西，「大概買到有二十袋了吧！」大陸女星倪妮同樣也非常喜歡秀上的鉚釘元素，有機會的話也想嘗試耳飾和面具。

Gucci 2019秋冬秀邀請卡。記者吳曉涵／攝影
Gucci 2019秋冬秀邀請卡。記者吳曉涵／攝影
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面具是種保護色，但也是一種展現「想成為怎樣的自我」的方式。
面具是種保護色，但也是一種展現「想成為怎樣的自我」的方式。
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很Gucci風格的古著樣式剪裁依舊大行其道，像是寬鬆的oversize西裝、高腰...
很Gucci風格的古著樣式剪裁依舊大行其道，像是寬鬆的oversize西裝、高腰寬褲、宮廷風大領片襯衫、細膩奢華的蕾絲斗篷、格紋針織衫等，也混搭上尖銳的鉚釘裝飾，呈現出更強悍的個性與霸氣。束口褲、腰飾裙擺、羊腿袖也都保留品牌精緻典雅的特質
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大陸女星倪妮。記者吳曉涵／攝影
大陸女星倪妮。記者吳曉涵／攝影
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蕭敬騰到米蘭觀賞Gucci 2019秋冬秀。記者吳曉涵／攝影
蕭敬騰到米蘭觀賞Gucci 2019秋冬秀。記者吳曉涵／攝影
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色調沉穩，有「返璞歸真」的風格。圖／Gucci提供
色調沉穩，有「返璞歸真」的風格。圖／Gucci提供
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2019秋冬米蘭時裝周開跑，重頭戲Gucci大秀登場。圖／Gucci提供
2019秋冬米蘭時裝周開跑，重頭戲Gucci大秀登場。圖／Gucci提供
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面具是Gucci秋冬秀上的重點單品。記者吳曉涵／攝影
面具是Gucci秋冬秀上的重點單品。記者吳曉涵／攝影
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2019秋冬米蘭時裝周開跑，重頭戲Gucci大秀登場。圖／Gucci提供
2019秋冬米蘭時裝周開跑，重頭戲Gucci大秀登場。圖／Gucci提供
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面具是Gucci秋冬秀上的重點單品。圖／Gucci提供
面具是Gucci秋冬秀上的重點單品。圖／Gucci提供
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蕭敬騰到米蘭觀賞Gucci 2019秋冬秀。記者吳曉涵／攝影
蕭敬騰到米蘭觀賞Gucci 2019秋冬秀。記者吳曉涵／攝影
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Gucci米蘭西裝
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