日式老宅變身甜點店！ 「金錦町」旗艦店今開幕

2019-02-20 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



金錦町旗艦店全新開幕。圖／金錦町提供 分享 facebook 走進金華街，才發現繁華、熱鬧的台北都市，還有如此雋永的老式建築，寧靜且優雅的駐守在此。透過台北市文化局老房子文化運動，文青系伴手禮甜點「金錦町」將不同的靈魂注入老宅，今(20)天以複合式的旗艦店型正式開幕。

日治時期，被稱為「錦町」的金華街，曾經是許多日本公務員的宿舍，這些近80、90年的建築物，由打造藍晒圖、安平樹屋的劉國滄老師帶領團隊修復，花了近五年的時間、上千萬的資金，使老宅完美重現日式建築的傳統特色，而「金錦町」也就此誕生。老屋的懷舊氣息，搭配金錦町招牌的幾何甜點，不但為日式宿舍妝點上繽紛的色彩，也賦予老宅新的生命。

去年底，金錦町先以快閃店模式，在新光三越A8與大家見面，今年二月搬至新光三越南西三館快閃，為今天開幕的旗艦店提前暖身。而金華街上的「金錦町」一共有四大區域，包含伴手禮區、茶食區、包廂區、展覽區。品牌董事長陳國華說，期待透過老宅魅力，搭配幾何造型的高顏值甜點，吸引喜愛藝術及文創的年輕人前來，同時也歡迎藝術家、作家等藝術創作者，使用老宅空間進行策展。

一踏入金錦町旗艦店，首先看到伴手禮區，主要販售觀光客最喜愛的金箔鳳梨酥，還有美到讓人捨不得吃、口感獨特的琥珀糖。從食品到包裝，精美而細膩，讓送禮增添了趣味與驚喜。今年更推出豬年限定的金豬幾何常溫蛋糕，四種顏色、四款形狀，分別為抹茶、甜菜根、南瓜及竹炭芝麻口味，以網美系的伴手禮甜點，顛覆大家對傳統蛋糕的刻板印象。

穿越日式木頭走廊，來到內用的茶食區，菜單上「幾何慕斯蛋糕」是金錦町招牌商品，號稱拍照零死角的美型幾何造型，填入以台灣水果製成的內餡，入口清甜，形成視覺與味覺的雙重享受。陳國華說，我們團隊擁有幾何造型的研發實力，未來也會不定期推出新品，估計在3月將推出冰品系列。

另外，使用來自日本金澤金箔製成的「金箔蜂蜜蛋糕」、以及竹炭與芒果堆疊出驚喜風味的「黑色蛋糕捲」，都是店裡的人氣商品，搭配咖啡或是茶品，就是一套精美的午茶饗宴。

金錦町JinJinDing旗艦店

地址：台北市大安區金華街86號

電話：02－23961528

營業時間： 11:00－21:00

消費方式：茶食區低消為每人一杯飲品；包廂區低消為每人一杯飲品及一份茶食。內用酌收10%服務費，用餐時間為120分鐘。