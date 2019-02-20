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一秒到荷蘭！5大鬱金香花園 花牆、風車夢幻登場

2019-02-20 22:26聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

時序進入春天，正是賞花的好時節，除了櫻花外，鬱金香也爭相綻放，金色、粉色、紫色、紅花白邊、紅花黃邊等多色鬱金香，使天氣逐漸轉暖的春天，增添了些許顏色。

1.景福門

景福門旁種植約7,000多株鬱金香，各種顏色爭豔，花台包圍著百年古城，原本古色古香的城門，混搭著西方獨有花卉，反而形成另類美景，拍照打卡新去處。

2.士林官邸

士林官邸年年舉辦鬱金香花展，今年從2月21日到3月3日間開跑，種植的花種以來自荷蘭、日本鬱金香為主，另有風信子等球根花卉，浪漫鬱金香花海不用出國即唾手可得。

3.桃源仙谷

桃源仙谷內種植約60萬株鬱金香，可說是全台最多的園區。鬱金香最早自去年12月底就已經開花，不同品種接力綻放，目前預計到3月中之前都能看得到。另有山櫻花、黃金楓、梅花等超過2,000種草本植物，有如走進春季仙境，可說是賞花必去。

4.中社觀光花市

中社觀光花市以種植四季花卉聞名，鬱金香花季最早從去年12月底就已經開始，今年種植了30萬株鬱金香，且有高達50多種品種，分成10多次更替，花期預計在3月20日左右結束，歐式花園再搭配單色及雙色鬱金香，風車造景一旁陪襯，猶如置身歐洲花園。入園票價全票150元、半票75元。

5.杉林溪森林生態度假園區

杉林溪森林度假園區內種植多達22種、15萬株鬱金香，同色花朵種植在同區域，由不同顏色構成多個區塊，猶如一塊以花為主題的大拼圖，再搭配一旁盛開的葉牡丹，夢幻景致猶如明信片照片。花季預計從即日起到2月底為止，民眾可把握機會前往欣賞。票價為全票250元、半票200元、敬老票150元。

杉林溪森林生態度假園區種植大量花卉，目前為鬱金香花季，預計到2月底結束。圖／摘自...
杉林溪森林生態度假園區種植大量花卉，目前為鬱金香花季，預計到2月底結束。圖／摘自愛上杉林溪粉絲專頁
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桃源仙谷鬱金香已綻放，預計到3月中旬都還可見到。圖／摘自桃源仙谷粉專
桃源仙谷鬱金香已綻放，預計到3月中旬都還可見到。圖／摘自桃源仙谷粉專
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中社觀光花是鬱金香季預計3月20日左右結束。圖／摘自中社觀光花市官網
中社觀光花是鬱金香季預計3月20日左右結束。圖／摘自中社觀光花市官網
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景福門四周種植大量鬱金香。圖／台北市政府工務局公園路燈管理處提供
景福門四周種植大量鬱金香。圖／台北市政府工務局公園路燈管理處提供
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2019士林官邸鬱金香展在2月21日起開跑。圖／台北市政府觀光傳播局提供
2019士林官邸鬱金香展在2月21日起開跑。圖／台北市政府觀光傳播局提供
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