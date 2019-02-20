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日立冷氣連續10年銷售第一 節能新品環保安全又智慧

2019-02-20 21:41聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

日立冷氣今起分別於台北、台中、高雄盛大展開新產品發表會，展示涵蓋家用、商用全系列高品質空調，全面滿足現代消費者「智慧、節能、創新、環保、安全」的空調選購需求。

日立冷氣採用與日本同步變頻科技，家用變頻頂級、旗艦、窗型冷暖系列、複合式空調、變頻熱泵熱水器，均採用日本製造壓縮機、R410A不可燃安全環保冷媒；家用空調全系列均榮獲MIT微笑標章，分離式更搭載PM2.5濾網，讓消費者安心享受極致舒適的空調生活。

今年全新推出「EV單管一對多系列」，安裝靈活且不需燒焊的特性，大幅提昇施工配管便利性，滿足多空間、長配管的環境需求。另外也有大空間、大空調靈活新組合「多用途變頻系列」，能力範圍寬廣，多樣化室內機可搭配，套裝組合讓選擇更輕鬆。

因應環保節能綠生活的趨勢，日立冷氣也首創全國第一台榮獲經濟部台灣製造MIT微笑標章與節能標章的變頻三合一空調，一機三效，具備熱水、冷氣、暖氣三項功能。使用冷氣時，可回收室外機所釋放的熱能，免費製造熱水，壓縮機日本製造，全系列能效一級，採用R410A環保冷媒，兼具「省電、環保、安全」優異特性，也能隨時滿足使用冷、暖氣需求。

日立冷氣引領台灣空調產業發展，更從教育、體育、慈善公益等多元面向，具體實踐企業社會責任，除了在台開創規模最大的變頻空調製造廠，並成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場，從實際行動支持政府提升冷凍空調從業人員專業技能的政策，以及職業證照制度的推動。更提供15所學校獎學金、原住民生活助學金，每年超過300人；同時也捐贈教學用先進變頻產品及設備協助技術訓練，厚實空調根基，永續培育人才。

另外，多年來也持續贊助各類國際性體育賽事，特殊教育學校、關懷育幼院等，連續7年榮獲天下企業公民獎，更3度勇奪外商組第一名，連續11年舉辦日立慈善盃女子高爾夫球賽，共捐助9大公益團體, 將近6,000萬元，不僅增加台灣的國際能見度，更持續創造在地幸福。

日立變頻家用空調全系列均榮獲MIT微笑標章，分離式更搭載PM2.5濾網記者胡經周...
日立變頻家用空調全系列均榮獲MIT微笑標章，分離式更搭載PM2.5濾網記者胡經周／攝影
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新品搭載雲端智慧控制功能，用手機就能監控空調狀態。記者胡經周／攝影
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台灣日立江森自控總經理張簡敏杰（中）主持2019日立冷氣新產品發表會。記者胡經周...
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日立冷氣首創全國第一台變頻三合一空調，一機三效，具備熱水、冷氣、暖氣三項功能。記...
日立冷氣首創全國第一台變頻三合一空調，一機三效，具備熱水、冷氣、暖氣三項功能。記者胡經周／攝影
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