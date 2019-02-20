台北文學季推街巷說書 回顧地方記憶

2019-02-20 22:39 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



20日的台北文學季開幕記者會上，作家林立青、須文蔚及韓良憶分享著在台北成長的回憶。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook

開場時悠揚的手風琴聲，讓所有在場的人彷彿瞬間來到塞納河畔的街頭上，這同時也宣告2019台北文學季將在3月正式開跑。主辦單位表示，此次文學季主打的是移動文學，不只在台北各處舉辦講座，講解當地街頭的歷史與生活發展，更結合電影、音樂等活動，要讓讀者們五感全開，找到自己在台北的閱讀好地方。

作家林立青、須文蔚及韓良憶在20日的開幕記者會上，分享著各自在台北街頭成長的回憶和所知的歷史，像是過去晴光市場因鄰近美軍顧問團，故能買到當時稀有的舶來品等，帶出此次文學季的首波活動「街巷的說書人」，主辦單位表示，會在台北各地藝文空間舉辦講座，講解當地街頭的歷史與發展，讓民眾接觸文學的同時也在各處街頭走動，實地接觸當地的文化回憶。

接著來自師大附中的學生們共同演出一齣行動劇，描述4位學生在升學、社會與生活等壓力中，對於現況的無奈，但最後透過停在街頭的一輛腳踏車和放在其上的書本，找到各自在台北街頭的閱讀私房處。

台北市文化局副局長李麗珠表示，閱讀不應侷限於平面，它同時可以是移動的，更可以透過除了視覺以外的聽覺、觸覺、嗅覺等接觸。此次活動除透過街頭說書人活動讓民眾實地走動外，也將在剝皮寮、光點台北等處舉辦音樂與店活動，再加上台北街頭各處的美食饗宴，要讓所有人都能五感全開，並在文學季中找到自己在台北接觸文學的最佳私房處。

而在文學季活動中，首次辦理了國際華人作家單元，並邀請知名的美籍華人小說家暨電影導演嚴歌苓來台演講，嚴歌苓在預先錄製的問候影片中表示，這是她睽違11年再次來到台灣，而她將會在5月26、27日來台，與讀者分享電影與小說創作的心得，期待與民眾見面。

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