像雪酪又像雲霧！OLAY「空氣霜」神奇質地 3月全台開賣

2019-02-20 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣悶熱潮濕的氣候，對於想要擦保養霜的愛美族來說，總覺得有點過於黏膩厚重，但是乾性肌膚或是輕熟齡以後，少了面霜保養又好像不太夠，OLAY推出由美國製造的OLAY Air Cream空氣感面霜，運用創新科技將面霜質地再升級，在國外上市後立即風靡一票KOL，今年開春也登陸台灣，目前在屈臣氏網路商店、momo購物網已可買到，3月1日起全台正式開賣。

面霜的主要作用在於鎖住肌膚水分及油分，並調理肌膚紋理，是日常保養的最後一個步驟，由於台灣氣候悶濕，許多油性或混合肌大多會捨棄使用霜類保養品，以免肌膚負擔過重，但缺乏面霜的鎖水滋潤，可能會讓肌膚更顯黯淡無光。

OLAY實驗室研發出突破性科技，空氣海綿微粒打造出3D結構的氣墊型空氣面霜，採用Active Rush Technology超級吸水因子，觸感類似輕盈的雪酪，抹上肌膚後便會釋放水潤，同時添加了Air Finish霧光因子，滋潤卻不泛油光、不黏膩，打造絲滑微霧質感，甚至比乳液還輕透。