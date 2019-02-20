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阿部寬來台嘆「年過50已老」！帥氣大叔居家最重視這兩項

2019-02-20 18:29聯合報 記者陳立儀╱即時報導

「日本最帥氣大叔」阿部寬又來了！連續兩年應上洋邀請為日本三菱重工空調系列代言的阿部寬，今天（2/20）再度訪台，一身深灰色西裝搭配黑色針織衫，更顯高帥挺拔，不過他卻自嘆「年過50已老」，身體容易虛弱和感冒，因此居家生活最重視睡眠和空氣品質，才能維持男神最佳狀態。

阿部寬去年來台時因花蓮震災，慷慨解囊捐助災區1千萬日圓，熱血善行讓大眾感動噴發，也讓阿部寬被網友讚為「最帥羅馬人」，甚至還被網友搜出他20多年前曾來台參與連續劇演出的往事。阿部寬本次來台行程相當低調，在記者會上除了活動舞台上的對談之外也不另行受訪，阿部寬在鼓陣的磅礡氣勢下出場，一登台就用國語說「大家好」，並表示時隔一年好久不見，雖然自己已年過50歲，但是今年仍希望挑戰更新、完成度更高的作品。

鮮少透露私生活細節的阿部寬說，他相當重視日常的睡眠與空氣品質，才能維持身體健康、頭腦清晰，尤其看重空調的機能與溫度調節，造型是否有質感也很重要。

上洋董事長吳明富特別送上一隻金豬給阿部寬，祝福他新的一年工作順利、「豬」事圓滿，阿部寬也現學現賣用國語說了一句「諸事圓滿」，雖然僅短暫現身，滿臉笑容仍展現極大親和力。

上洋自2015年底總代理日本三菱重工一對一家用空調，2016年同步銷售多聯式空調，業績表現一路亮眼，2018年接下三菱重工商用空調代理，今年再度代理三菱重工VRF變頻空調，同時也將全球首發推出數款嶄新的家用系列產品，在台灣推出更完備的產品線與售後服務，打造超速冷、超省能、超耐用、超美型的「驚奇四超強」全方位高品質空調服務，除了VRF變頻空調將與通路擴大合作，並推廣至多房型住宅建案、隔間型辦公室、商務中心、飯店、學校宿舍等場域，還引進三菱重工全屋空氣活化機，促進室內、外空氣強制對流循環，維持室內空氣充足含氧量，並透過HEPA與活性碳濾網，過濾空氣異味與PM2.5等有害粒子。

即日起至2019年4月30日購買三菱重工空調多聯式系列產品，贈送同為上洋代理的日本AQUA無線直立式吸塵器，選購一對一系列搭贈日本AQUA時尚鏡面烤箱；上網完成室外機保固登錄，即可享有主機板7年及壓縮機15年保固，完成壁掛式室內機保固登錄，可獲得業界獨有兩年份光觸媒及抗過敏源濾網好禮。

阿部寬連續兩年來台為日本三菱重工空調系列代言。圖／上洋提供
阿部寬連續兩年來台為日本三菱重工空調系列代言。圖／上洋提供
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上洋董事長吳明富（圖左）送上金豬給阿部寬，祝福他新的一年工作順利、「豬」事圓滿。...
上洋董事長吳明富（圖左）送上金豬給阿部寬，祝福他新的一年工作順利、「豬」事圓滿。圖／上洋提供
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阿部寬今天（2/20）出席2019日本三菱重工空調系列新品發表會，提及空調對安心...
阿部寬今天（2/20）出席2019日本三菱重工空調系列新品發表會，提及空調對安心舒適空間的重要性。圖／上洋提供
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看準阿部寬「現代東瀛武士」的剛毅熱血形象，上洋再度邀請他擔任日本三菱重工空調全產...
看準阿部寬「現代東瀛武士」的剛毅熱血形象，上洋再度邀請他擔任日本三菱重工空調全產品台灣區代言人。圖左起為上洋執行董事蘇室安、上洋董事長吳明富、2019三菱重工空調台灣區代言人阿部寬、三菱重工Mahajak空調株式會社社長佐佐倉正彦。圖／上洋提供
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