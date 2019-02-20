SOGO巨城館春季日本展 打造日式體驗盛會

2019-02-20 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



哈日族有福了！「春季日本展」將於2月21日至3月3日於遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館3F活動會館展開，現場號召36家人氣廠商參展，集結日本職人現做美食、夢幻甜點、代購熱門伴手禮、雜貨與精湛藝品，再加上一系列的日系體驗活動，充分讓新竹地區的民眾體驗道地日本味。

SOGO巨城館表示，今春日本展首度來到新竹的品牌，包括來自九州的「滿天堂的雞天婦羅」外皮蓬鬆酥脆，越嚼越香，是在日本國內也非常少見的名產；每顆果凍中都含有一整顆飽滿的梅子，加上甜甜的蜂蜜，讓果凍的口感達到另一個層次令人一顆接著一顆的「蜂蜜梅子果凍」；還有大人小孩都喜歡的「八笑俱樂部可頌鯛魚燒」內餡塞滿粒粒分明的紅豆和千層口感的餅皮，咬一口就讓人欲罷不能。另外喜歡日本開架美妝的顧客們千萬不能錯過的「夏季日本美妝俱樂部」帶來的各式開架美妝，NATURING電眼美人三用眼線液、Kracie肌美精肌面膜…等部份商品祭出限量買一送一超優惠活動。

除了令人期待的初登場商品外，歷年日本展大受歡迎的美食也再度受邀參展，有萬福堂廣島燒，以日本道地正統料理方法再加上「御多福」醬汁，重現道地日式風味；人氣美食「東京厚燒玉子燒」每日手工現做現煎，口味鮮甜，入口即化的濃濃蛋香，是許多遊客訪日必吃的口袋名單；來自福岡口味講究的博多內川「辛子明太子」，許多顧客喜歡買回家解凍後自行料理，直接食用或是拌飯都超美味。再來還有日本祭典中人氣美食「章魚燒」、將日本傳統美味串起來的「筷捲燒」與網美最愛打卡美食「三色團子」，彷彿置身在日本祭典中一般好逛好吃。

遠東SOGO百貨新竹BIG CITY館此次也準備了不同以往的特別活動，於2月28日連假期間首度舉辦「小小顧服體驗營」，讓小朋友們穿上SOGO電梯小姐的制服，體驗從開店前的準備、開店時的迎賓以及在服務台值勤服務的過程，細細地讓小朋友體驗日系百貨的服務環節與精神。

想觀賞日本職人現場演示的顧客也千萬不能錯過2月23日與2月24日兩天下午兩點於3樓活動會館所舉辦的「職人手作-日式蕨餅」與「職人工藝-工藤工藝舍」分別邀請到從日本職人花山師傅為民眾現場演示日本皇家的傳統點心蕨餅的製作過程，另外工藤昌之師傅也將現場展演深耕於日本北方大地多彩的木工魅力。