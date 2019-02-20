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IKEA絕版品出清最低百元有找！千項商品5折起「必買清單」看這裡

2019-02-20 17:50聯合報 記者陳立儀╱即時報導

農曆春節過後，正是居家換季除舊布新的好時機，IKEA宜家家居2月21日至3月13日推出「絕版品出清」活動，超過千項精選商品下殺5折起，包括收納櫃、桌椅、寢具、兒童用品、家飾品都有，甚至還有百元有找的高CP值小物，由於各店部分商品數量、品項與顏色不一，想要撿便宜就趁快入手。

時值開學季，IKEA宜家家居「絕版品出清」必買清單首推SVARTÅSEN筆記型電腦桌，可調整高度放在床邊或沙發旁，也可做為工作桌或追劇好幫手，原價799元、特價499元；ORFJALL兒童書桌椅具有泡棉材質的坐墊，坐起來更舒適，也能配合書桌高度調整椅子，讓小朋友做功課的姿勢更正確，原價1,299元、特價699元。

本次精選絕版品出清商品包含許多熱銷實用的收納好物，例如有多種色彩以及不同組合的EKET收納櫃，可以安裝在牆上或堆疊設置，依個人需求靈活變化，兩隔層原價990元、特價290元；機動性極高的RASKOG推車走到哪就可以收到哪，原價949元、特價699元；另外還有可放在浴室擺放沐浴保養用品的GRUNDTAL轉角牆壁板架組，原價699元、特價299元，可收納衣物配件的SKUBB收納盒6件組，原價249元、特價149元；也能買到黑白相間的SKAGGORT圓點靠枕、HASTFIBLA雙人被套組，讓居家氛圍煥然一新。

還有多項不到100元就能入手的高CP值小物，像是可以訓練孩子的記憶、溝通及想像力的LILLABO紙牌遊戲，原價129元、特價49元；顏色鮮豔的KAJUTA桌燈原價329元、特價89元；MARIT餐墊原價59元、特價39元；文具控最愛的SJALVSTANDIG膠帶，原價179元、特價59元。

IKEA瑞典美食也有搭配的優惠活動，例如口感滑順濃郁的CHOKLAD MORK黑巧克力原價79元、特價59元；永續發展栽種的PATAR重烘濾壓咖啡原價240元、特價169元；SYLT LINGON & SYLT BLABAR有機越橘藍莓果醬原價250元、特價175元，越橘醬是瑞典肉丸的絕佳夥伴，藍莓果醬則可以用來烤麵包和三明治的佐料。

SVARTASEN筆記型電腦桌，原價799元、特價499元，價格會因顏色與材質選...
SVARTASEN筆記型電腦桌，原價799元、特價499元，價格會因顏色與材質選項而改變。圖／IKEA提供
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KAJUTA桌燈，原價329元、特價89元。圖／IKEA提供
KAJUTA桌燈，原價329元、特價89元。圖／IKEA提供
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SKAGGORT靠枕，原價199元、特價129元。圖／IKEA提供
SKAGGORT靠枕，原價199元、特價129元。圖／IKEA提供
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EKET收納櫃擁有多種色彩及不同組合，可安裝在牆上或堆疊設置，依個人需求靈活變化...
EKET收納櫃擁有多種色彩及不同組合，可安裝在牆上或堆疊設置，依個人需求靈活變化，兩隔層原價990元、特價290元，價格會因尺寸而改變。圖／IKEA提供
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RASKOG推車，原價949元、特價699元。圖／IKEA提供
RASKOG推車，原價949元、特價699元。圖／IKEA提供
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ORFJALL兒童書桌椅，原價1,299元、特價699元。圖／IKEA提供
ORFJALL兒童書桌椅，原價1,299元、特價699元。圖／IKEA提供
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GRUNDTAL轉角牆壁板架組，原價699元、特價299元。圖／IKEA提供
GRUNDTAL轉角牆壁板架組，原價699元、特價299元。圖／IKEA提供
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SYLT LINGON & SYLT BLABAR有機越橘藍莓果醬，原價250元...
SYLT LINGON & SYLT BLABAR有機越橘藍莓果醬，原價250元、特價175元。圖／IKEA提供
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MARIT餐墊，原價59元、特價39元。圖／IKEA提供
MARIT餐墊，原價59元、特價39元。圖／IKEA提供
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LILLABO紙牌遊戲，原價129元、特價49元。圖／IKEA提供
LILLABO紙牌遊戲，原價129元、特價49元。圖／IKEA提供
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EKET收納櫃擁有多種色彩及不同組合，可安裝在牆上或堆疊設置，依個人需求靈活變化...
EKET收納櫃擁有多種色彩及不同組合，可安裝在牆上或堆疊設置，依個人需求靈活變化，兩隔層原價990元、特價290元，價格會因尺寸而改變。圖／IKEA提供
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HASTFIBLA雙人被套組，原價1,990元、特價999元，價格會因顏色與材質...
HASTFIBLA雙人被套組，原價1,990元、特價999元，價格會因顏色與材質選項而改變。圖／IKEA提供
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SKUBB收納盒6件組，原價249元、特價149元。圖／IKEA提供
SKUBB收納盒6件組，原價249元、特價149元。圖／IKEA提供
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