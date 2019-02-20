昆凌隨手拍都是時尚大片 炫銀手袋許路兒也有

2019-02-20 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



為了周董周杰倫近年迷上藝術蒐藏，昆凌也夫唱婦隨常沉浸在藝術氣氛中，近期前往洛杉磯的弗里茲藝術博覽會（Frieze Art Fair）就拍了一張晴空下的美圖，身穿自有品牌JENDES針織洋裝，景好人美，簡直像拍時尚畫報；而她肩上背的閃耀銀手袋，來自MCM節慶款，同樣的炫銀包款許路兒也有類似款。

昆凌以丹寧背心、JENDES緹花UNAFRAID字樣針織洋裝，穿出纖瘦少女的風格，肩上的包款是MCM M字鉚釘銀色相機包，在一身帥氣民俗風的配色中，成為跳色亮點；許路兒以一身灰色系諧色配襯同樣是銀色的MCM Patricia M字鉚釘銀色肩背包，展現另一種休閒時髦的風情；張惠妹外甥女安那ANNA則是在IG秀出品牌送給她的新年禮物，是一只要價近12萬的Stark銀色水晶後背包，她拍攝的開箱影片顯出這款後背包隨著燈光折射的浮誇閃亮。

這幾只銀色包款皆有縫製鉚釘的M字圖樣、鑲嵌施華洛世奇水晶，包身以相對輕巧的Chamude材質或人造麂皮製成。而追求新鮮感的MCM近期也在店鋪翻新下足了功夫，「1976柏林」概念店首度亮相，設計師在車庫原址引入藝術畫廊空間元素，相當新穎有趣，而早前在新加坡開設的MCM Playground、或是既有的MCM Haus旗艦店型態，每款店裝都有迥異風格，賦予品牌更多元的形象。