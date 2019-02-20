鑽石out？除了凱蒂派瑞 她們也用彩色寶石定情
誰說求婚定情，戒指一定要是白花花的鑽石？ 那倒未必。日前與影星奧蘭多布魯宣布訂婚的美國歌手凱蒂派瑞（Katy Perry），在IG上秀出一枚橢圓形的紅寶石，配襯一圈白鑽彷彿花瓣盛開，表示兩人「Full Bloom」戀情開花結果，也巧妙放入奧蘭多的姓Bloom，甜蜜指數爆表。不過不只是凱蒂派瑞，許多名人也都選擇了繽紛鮮豔的紅藍綠等共重彩色寶石為戀情作見證。誰說要套牢她，非得要鑽石不可呢？
最出名喜歡以彩寶定情的，莫過於全世界收藏鑽石數一數二豐富的英國皇室了。凱特王妃的訂婚戒，正是她手上的那枚藍寶石鑽戒；這枚鑽戒曾經屬於黛安娜王妃，具有傳承紀念的意義。去年大喜的英國女王伊麗莎白二世的孫女尤珍妮公主，則選擇了罕見的蓮花剛玉鑽戒定情。蓮花剛玉跟紅寶石、藍寶石一樣都是剛玉，僅產於斯里蘭卡、顏色同時粉嫩又粉橘，但因為獨特的色澤實在太美，被當地人稱為Padparadschah（蓮花，音譯帕帕拉夏），因而得名。
除了偏好剛玉的英國皇室，彩色寶石也是銀色情侶的最愛：影帝哈維爾巴登（Javier Bardem）就是用藍寶石打動潘尼洛普克魯茲，奧利維馬丁尼茲（Olivier Martinez）則是以客製化的祖母綠鑽戒取回荷莉貝瑞，據說戒指還刻了兩人才知道的秘密，電視製作人Brad Falchuk也是以藍寶石向葛妮絲派特蘿求婚成功。而嫁給板球巨星Shane Warne的伊莉莎白荷莉的藍寶石，以及嫁給墨西哥媒體大亨José Bastón的慾望師奶Eva Longoria擁有的紅寶石鑽戒，也都是有名的定情彩寶。
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