瘦身美容免費體驗成陷阱 消保官：簽約前三思

2019-02-20 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



不少民眾想透過美容瘦身，改變外型讓自己更美更搶眼，遇到美容、瘦身行銷就有衝動，但注意可能要付出高額代價。竹市府消保官指出，消費者服務中心一直以來收到許多消費者在賣場出入口攤位、火車站前商圈、養生美容展覽會場做美容體驗，進而簽約上當的申訴案件，業者號稱買商品送服務、免費體驗，但未告知美容體驗的商品是高價品，反而成為陷阱，竹市府消保官極力呼籲民眾，美容瘦身體驗簽約前要三思。

竹市一名張先生因公司發了獎金，逛街遇到填寫美容問卷的正妹，在正妹的推薦下進入店內做美容初體驗，張先生表示，體驗感受不錯，因此當下便簽約分期付款將近10萬元的美容服務，日後陸續做臉3次後，服務品質不如預期，張先生想解約退款，向消保官申訴，經消保官協調僅能退回一半左右，讓張先生大呼「沒想到做臉一次要付出將近2萬元的代價」。

消保官表示，美容業者通常推出買商品送服務，但消費者若中途要終止合約服務，通常要付出高額的代價，消保官分析，所謂「免費體驗一次」，是指體驗後沒簽名的狀況，若體驗一次後簽名，該次就等同服務開始；業者讓消費者初次體驗高價的美容商品，通常會讓民眾感受到外觀上顯著的效果，誘使消費者簽約，消費者若不查，一旦簽約，只要商品使用過後就不能退貨。