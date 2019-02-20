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捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13聯合報 記者江佩君╱即時報導

「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於2月19日因病逝世，這位說過「我的工作就像是呼吸」的時尚癡狂者此時斷了氣息，時尚界因為失去一位令人敬佩的偉大設計師，而瀰漫著哀傷的情緒。

向來特立獨行的老佛爺，不僅主觀，也有一套自己的審美標準，他親手捧紅許多名模與星二代，像是被他形容為「Beauty Strange」的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），而最近捲入ZARA辱華風波的雀斑名模李靜雯，足跡卻走過香奈兒多場大秀，可見因雀斑而不被大陸網民主流標準接受的美，在老佛爺心中自有另一套美的標準。

西班牙快時尚品牌ZARA最近發布的一組彩妝廣告中，大陸模特兒李靜雯的臉上雀斑引發大陸網友的一陣騷動，並認為ZARA刻意醜化亞洲女性，但也有網友表達對這種不加修飾的自然美抱持正面看法，認為美的定義不該那麼狹隘。

李靜雯這位來自中國的名模，雖非大眾眼中的標準美女，擁有寬頰骨、雀斑、眼睛細長的五官，卻是伸展台上吃香、擁有個性臉蛋的高級臉，在2018福布斯票選中國十大國際超模，就名列其中，也是Models.com Top 50的超模之一。

而早於2015 S/S的香奈兒春夏時裝秀，到最近的香奈兒2019 S/S春夏時裝秀、2019 S/S高訂伸展台，皆可看到李靜雯的身影，且充滿特色的雀斑被自然的保留，毫無刻意的以濃妝遮掩。可見認同李靜雯的自然雀斑美，也包括了「老佛爺」卡爾拉格斐。

大陸名模李靜雯走香奈兒2019 S/S春夏時裝秀。圖／摘自crfashionbo...
大陸名模李靜雯走香奈兒2019 S/S春夏時裝秀。圖／摘自crfashionbook
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李靜雯為ZARA拍攝的美妝形象，引發大陸網友對美的爭論。圖／摘自ZARA微博
李靜雯為ZARA拍攝的美妝形象，引發大陸網友對美的爭論。圖／摘自ZARA微博
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大陸名模李靜雯擁有寬頰骨、雀斑、眼睛細長的五官，充滿個性美。圖／摘自IG
大陸名模李靜雯擁有寬頰骨、雀斑、眼睛細長的五官，充滿個性美。圖／摘自IG
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大陸名模李靜雯走2019 S/S香奈兒高級訂製秀。圖／摘自crfashionbo...
大陸名模李靜雯走2019 S/S香奈兒高級訂製秀。圖／摘自crfashionbook
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大陸名模李靜雯以自然不遮掩的雀斑美為特色。圖／摘自IG
大陸名模李靜雯以自然不遮掩的雀斑美為特色。圖／摘自IG
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