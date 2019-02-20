捲入ZARA辱華風波的雀斑名模 卻是老佛爺伸展台愛將

2019-02-20 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於2月19日因病逝世，這位說過「我的工作就像是呼吸」的時尚癡狂者此時斷了氣息，時尚界因為失去一位令人敬佩的偉大設計師，而瀰漫著哀傷的情緒。

向來特立獨行的老佛爺，不僅主觀，也有一套自己的審美標準，他親手捧紅許多名模與星二代，像是被他形容為「Beauty Strange」的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），而最近捲入ZARA辱華風波的雀斑名模李靜雯，足跡卻走過香奈兒多場大秀，可見因雀斑而不被大陸網民主流標準接受的美，在老佛爺心中自有另一套美的標準。

西班牙快時尚品牌ZARA最近發布的一組彩妝廣告中，大陸模特兒李靜雯的臉上雀斑引發大陸網友的一陣騷動，並認為ZARA刻意醜化亞洲女性，但也有網友表達對這種不加修飾的自然美抱持正面看法，認為美的定義不該那麼狹隘。

李靜雯這位來自中國的名模，雖非大眾眼中的標準美女，擁有寬頰骨、雀斑、眼睛細長的五官，卻是伸展台上吃香、擁有個性臉蛋的高級臉，在2018福布斯票選中國十大國際超模，就名列其中，也是Models.com Top 50的超模之一。