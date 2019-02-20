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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站在台灣！

2019-02-20 15:44聯合新聞網 聯合數位文創

金氏世界紀錄史上開演最賣座音樂劇，全球演出逾五千場、超過七百三十萬人次觀賞紀錄的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），被倫敦劇評盛讚為「法語世界的歌劇魅影」；五度來台，次次完銷，創下驚人紀錄，堪稱台灣表演藝術史上不敗的超級傳奇。2018年滿20歲的《鐘樓怪人》，將於今年展開20周年紀念世界巡演，首站就在台北！早鳥最低85折，將在2月20日中午12點準時開搶！

2019歐規舞台再進化！台灣首度全本全景演出！

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》改編自法國大文豪雨果巨作，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，描述吉普賽女郎艾斯梅拉達，與四位不同階級的角色－副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利及鐘樓怪人科西莫多之間的愛恨情結。這齣劇的人物生存在動盪不安的封建社會中，刻劃出對立衝突，突顯人性良善與醜惡、忠誠與背叛的對比，表達強烈的戲劇張力。

圖/聯合數位文創提供。
圖/聯合數位文創提供。
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本次20周年世界巡演首站台北，將帶給觀眾全面升級的巨蛋級歐規舞台及演出。有別於過往舞台限制，部分橋段無法讓全體舞者及場景登台；本次在自行搭設的大型舞台上，將會呈現完整編舞及佈景，對演員而言，更能發揮能量更強、張力更大的演出，也讓觀眾擁有最震撼的觀戲體驗。用尋歡畫面描述社會階級的愛之谷（Val d’amour）一幕，全新版本也將在台首次演出！囚籠之鳥（Les oiseaux qu’on met en cage）及被捕（Condamné）兩幕則將完整呈現場景，打破舞台侷限，讓觀眾更能深刻感受艾斯梅拉達的絕望、科西莫多的無助與克洛平的忿忿不平。

圖/聯合數位文創提供。
圖/聯合數位文創提供。
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此生必看法文經典音樂劇，超強卡司同台飆唱！

近年台灣觀眾對法文音樂劇的熱愛與支持，讓台灣成為本次《鐘樓怪人》20周年世界巡演首站首選，台灣觀眾不用遠至法國也能搶先享受國際級水準演出，讓你成為和超強卡司一同歡慶《鐘樓怪人》20歲的第一人！

本次卡司陣容堅強，目前釋出的名單，皆為音樂劇界重量級演員及一線巨星：外表醜陋但內心偉大的男主角科西莫多（Quasimodo），由史上唯一可以英、法、義三種語言詮釋角色的天才歌手Angelo Del Vecchio飾演；女主角艾斯梅拉達（Esmeralda）則由美貌與實力兼具，於法國好聲音中驚艷全場的黎巴嫩混血美女Hiba Tawaji挑梁演出；遊唱詩人葛林果利（Gringoire），則由深受台灣觀眾喜愛，被譽為粉絲們心中「永遠的葛林果利」的Richard Charest擔綱。

圖/聯合數位文創提供。
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為慶祝台灣成為20周年世界巡演首站，主辦單位再加碼，凡於2月20日至3月15日期間購票並符合資格觀眾，除享有早鳥期間（2月20日至3月7日）最低85折優惠，還有機會參加媒體彩排場，搶先近距離接觸你最愛的偶像！

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，演員實力派黃金美聲將在6月唱出文學巨擘雨果筆下的愛恨情仇，透過歌聲引導觀眾跟著劇情一起痛惡疾呼、感動落淚，讓觀眾用最美的方式親歷巴黎聖母院。

由聯合數位文創主辦、華南金控主要贊助之經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於今年6月1日至6月9日間在台北和平籃球館演出（台北市大安區敦南街76巷28號）。即日起至3月7日止，早鳥優惠最低85折，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票，不要錯過。

音樂劇法國詩人
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