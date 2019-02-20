把握年後瘦身黃金期 udn買東西五撇步讓您身輕如燕
春節假期結束，回到工作崗位上，許多人身材圓了一圈。過年期間，大部分人都是盡情享受吃吃喝喝，茶來伸手，飯來張口，將平日辛苦維持身材的運動或飲食，都拋諸腦後。「udn買東西」整理出五大輕鬆瘦身密技，讓您簡單輕鬆瘦。
瘦身密技一：轉移注意力，騙騙身體再努力
工作一整天下來，往往沒有力氣跟時間上健身房運動，常常給自己藉口，空不出時間或沒有運動習慣，覺得運動很痛苦、很無聊。如果轉移注意力，把運動結合到自己喜歡的事情上，像是一邊追劇、看直播、聽音樂等，把注意力放在喜歡的事情上，運動就不會那麼痛苦了。
udn買東西購物中心這台可以邊看電視邊做運動「BLADEZ 複合式重訓椅」，簡單收納，不佔空間，可當仰臥板、飛鳥啞鈴凳、臥推舉重床、腹肌訓練等多項功能。有效幫助燃燒體脂肪，還能增強肌肉能力，達到促進代謝、瘦身、雕塑身體曲線的效果。不用到健身房也能輕鬆瘦喔！
瘦身密技二：邊吃邊瘦 全靠它
早上來一杯熱可可，何嘗不是一件幸福的事呢？近年防彈可可成為減肥瘦身新寵，【MIDOKAWA美都川】防彈可可健康飲，萃取高濃度椰子油，生酮飲食的好夥伴、減輕負擔的好飲品。不少藝人都靠早上一杯防彈可可，短短幾個月就減去許多體重。想要瘦出自信、健康的美女們，可千萬別錯過這個祕密武器喔！
瘦身密技三：獨樂樂，不如眾樂樂，找伴督促自己
自己運動沒辦法持之以恆嗎？那就找朋友一起運動吧！【英國HI-TEC】超輕野跑休閒復古BADWATER，鞋面採用高機能透氣網眼布與PU耐磨皮革-透氣、耐用、舒適，CMEVA中底確保長期持久的緩衝性及舒適性。穿上它不忘提醒自己，相約朋友一起動，看著那些比我忙碌、比我更難瘦的減肥鬥士們，自己也會燃起運動的鬥志！更讓自己沒有偷懶的藉口。
瘦身密技四：能站就站，能走就走
覺得運動流汗會要我的命的懶人們，還有最後一招王牌瘦身招，就是多走路、多站立，少讓自己黏在椅子上。站立一小時約可消耗100大卡，站三小時就可消耗300大卡，相當於跑步45分鐘消耗的熱量了！同時再搭配"湧鵬生技 苦瓜胜肽"，高科技萃取苦瓜中胜肽精華，非一般苦瓜粉，分子量小，容易吸收，薑黃萃取物，酵母鉻等專業精選配方，每日固定補充，有助於平穩健康、調節生理機能、促進新陳代謝，具有身體調節作用，是不愛運動的您極佳營養補給品。
瘦身密技五：陪伴毛孩 有愛最美
不想自己運動，也不想找朋友督促、更懶的到健身房人擠人，與家中的毛孩陪您一起運動吧，可以增進毛孩的互動，也可以達到運動的效果。udn買東西與社團法人中華民國保護動物協會攜手舉辦【狗來富專案】計劃，愛心百元捐募款活動。您的兩個五十元銅板，讓一個毛孩活下去，幫助從收容所出來的毛孩們擁有不同的新生活，需要您一起相挺愛心捐，沒你救不行。
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