花大錢買保養品卻沒用？妳必學5招「最基礎保養概念」

2019-02-20 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不少女生，會花錢一直投資買保養品，從開架買到專櫃，只要姐妹們說好用的，都會馬上去買來試試看。但有沒有發現，花了錢買保養品後，怎麼擦，卻都沒啥效果，這時候大家都怪「產品沒效」，但在怪罪產品問題之前，是否想過，是自己的「基礎保養」概念做得不好呢？ 花大錢買保養品前，先看看自己的基礎保養概念，是否都正確！圖／摘自Pelexs 分享 facebook

保養最重要，除了保養品外，還有一些基礎的保養概念與常識，大家一定要了解，把基礎做好，這樣擦上保養品，才能達到事半功倍。

下列5種基礎保養概念，來看看有沒有做錯！

1.臉一油，馬上要洗臉？

很多油性肌、混合肌的人，只要臉上一油，馬上就會洗臉，一天至少洗了3次以上，甚至更多，其實皮膚科醫生就建議，一天洗臉最多2次，因為洗太多次，會把臉上油脂保護層洗掉，會讓肌膚更敏感，這樣保養品怎麼擦，都沒有用。 每天的洗臉次數，最多2次就好。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

2.洗臉後，臉要有點緊繃、乾燥才是完全清潔

洗臉產品超級多，但針對每個人的膚質，都有不同適合的保養品，大家可以多嘗試，但洗完臉後，一定要讓臉部有點緊繃、乾燥，才代表清潔完成，不過若是洗完臉5～10分鐘後，臉部持續太乾，那就代表清潔過度了。 洗臉完後，臉部的感覺要有點緊繃。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

3.水溫選擇很重要

洗臉的水溫基本口訣，就要記著「夏天用冷水，冬天用溫水」，太冷或太熱的水，都可能讓肌膚的平衡被破壞，更確切來說，夏天就用一般的常溫水，冬天就用略略的溫水來洗臉，這樣才最有用。

4.去角質的時機很重要

去角質的時機點很重要，可以預防粉刺，與剛開始冒出來的暗瘡時，均可以用去角質，但是若是暗瘡已經發炎了，就千萬不能去角質，可能會讓肌膚更嚴重。 清潔後，把握60秒開始保養的原則。圖／摘自Pelexs 分享 facebook

5.把握清潔後60秒保養原則

很多女生，洗澡清潔完後，不一定會馬上開始保養，可能會邊吹頭髮，看看劇之類的，但其實皮膚科醫生就強調，臉部清潔後，最好60秒內開始保養程序，因為那時候臉部最乾淨，開始保養，才能讓肌膚有效吸收。