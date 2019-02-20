adidas Originals 聯名紐約韓裔設計師新品 台灣開賣
運動潮牌adidas Originals不久前才在倫敦時裝周發表，與紐約新銳設計師 Ji Won Choi合作的全新聯名系列「adidas Originals by Ji Won Choi」，這些新品都將於2月23日在台同步開賣，而粉絲們關注的售價部分日前也都出爐！
adidas Originals合作的紐約新銳設計師 Ji Won Choi，是在首爾出生、美國長大的，她在紐約、巴黎完成學業後，選擇於義大利米蘭開始設計生涯，將對人類文化的觀察與生活反思融入設計理念，其設計系列「Excessivism」榮獲Kering Empowering Imagination Award，在多項大賽中脫穎而出，並吸引國際指標性媒體Forbes、WWD及Vogue的高度關注。
adidas Originals by Ji Won Choi這次發表的系列新品，一共包括17件運動套裝，以adidas Originals最新女性鞋款Sleek作搭配，設計連身長褲、開襟襯衫外套、配件與泳裝等充滿玩心趣味的單品，並大膽使用飽和色系，以白色三條線打造強烈的對比風格。
品牌表示，新品將於2月23日起，在台北忠孝門市、高雄文衡門市及台中公益門市開賣，售價部分，像是走秀模特兒身穿的長褲4,090元，配件類的後背包2,090元起，單價最高的夾克則是5,690元。
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