adidas Originals 聯名紐約韓裔設計師新品 台灣開賣

2019-02-20 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動潮牌adidas Originals不久前才在倫敦時裝周發表,與紐約新銳設計師 Ji Won Choi合作的全新聯名系列「adidas Originals by Ji Won Choi」,這些新品都將於2月23日在台同步開賣,而粉絲們關注的售價部分日前也都出爐!

adidas Originals合作的紐約新銳設計師 Ji Won Choi,是在首爾出生、美國長大的,她在紐約、巴黎完成學業後,選擇於義大利米蘭開始設計生涯,將對人類文化的觀察與生活反思融入設計理念,其設計系列「Excessivism」榮獲Kering Empowering Imagination Award,在多項大賽中脫穎而出,並吸引國際指標性媒體Forbes、WWD及Vogue的高度關注。

adidas Originals by Ji Won Choi這次發表的系列新品,一共包括17件運動套裝,以adidas Originals最新女性鞋款Sleek作搭配,設計連身長褲、開襟襯衫外套、配件與泳裝等充滿玩心趣味的單品,並大膽使用飽和色系,以白色三條線打造強烈的對比風格。