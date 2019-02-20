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暖冬冬衣滯銷 百貨量販流血折扣

2019-02-20 14:26聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

今年遇上暖冬，保暖外套買氣疲軟，服飾業者保守估計，庫存量至少較往年增加二成。圖／...
今年遇上暖冬，保暖外套買氣疲軟，服飾業者保守估計，庫存量至少較往年增加二成。圖／聯合報系資料照片
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今年暖冬，入冬以來很少冷的感覺，服飾業成了最大受災戶，業者保守估計，庫存量至少較往年增加二成，訴求保暖又厚重的外套幾乎賣不掉。因應大量庫存，量販通路首度推出冬暖服飾特賣，商品最低99元起；往年4月清明連假才舉行的冬季服飾特賣提前到3月，折扣也殺到見骨，民眾可以撿便宜預為年底冬衣置裝。

過往，當季賣不掉的服飾，廠商多半會將庫存再轉往Outlet。禮客Outlet表示，根據廠商反應，今年暖冬，庫存量至少較以往冬季增加二成，尤其是哪些訴求保暖的外套商品，幾乎都賣不動。

Outlet特賣也提早

禮客Outlet表示，往年多半會趁著4月清明連假舉行冬季服飾特賣，為了因應暖冬效應提升買氣，預計今年的冬季服飾特賣會提前至3月底舉行，除了增加活動檔期天數外，過去Outlet冬季服飾特賣會折扣多半是4折，今年則會首度下殺2折。再加上原本Outlet商品的定價平均已是原廠定價4折，以原廠定價1000元的服飾為例，Outlet特賣會折扣僅剩80元，真的是殺到見骨。

量販通路業者愛買今年首度推出冬季當季出清特賣，即日起至3月12日，全館上千款服飾出清特賣99元起，預估可帶動業績增長兩成。

暖冬服飾庫存量大，量販通路首度推出冬暖服飾特賣，商品最低99元起。 愛買／提供
暖冬服飾庫存量大，量販通路首度推出冬暖服飾特賣，商品最低99元起。 愛買／提供
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愛買表示，包括：「男女搖粒棉防風外套」、「男鋪棉外套」出清特價都只要799~699元，、「男金光絨寬鬆運動長褲」和「高爾夫球版型運動褲」也都只要199元。女裝出清服飾則包含多款「鋪棉背心」只要299元起，中大尺碼保暖上衣也都是均一價只要199元。

百貨服飾下殺1.8折起

百貨公司的換季折扣今年也特別大，遠東SOGO百貨忠孝館祭出流行女裝特賣會，明天起至26日，超低折扣下殺1.8折起；統一時代百貨和京站百貨也都推出「出清價」，搶攻暖冬效應下的冬季特賣商機。

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