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台灣人衣櫥大調查 最愛「T恤」每人平均有5.8件

2019-02-20 12:15經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

根據日本服飾品牌UNIQLO公布的「台灣人衣櫥大調查」發現，簡約單品原來才是台灣人的最愛。「T恤」更是台灣人衣櫥中必備心頭好，每個人平均擁有5.8件T恤，而短袖T恤的購買率更高達91.3%；而下身搭配，則由平均每人擁有1.7件的長褲拔得頭籌，成為台灣人心目中的穿搭首選。

此外，這份調查也反映了台灣人購衣的特別現象，像是台灣人雖習慣購買簡約單品，但在穿著需求跟購買決策上其實「非常不簡單」。

UNIQLO表示，以需求上來說，隨著台灣人消費意識升級，對於生活品味與衣著質感越來越講究。會根據不同的場合、身型與氣候需求，而選擇不同的單品穿搭；而在購買決策上，透過這次調查，UNIQLO也發現台灣消費者在選購褲裝時，其實擁有許多長期的痛點與困擾。

UNIQLO發現，台灣人在選購褲裝時容易產生較強烈的不安全感，看似簡約的褲裝單品購買起來十分不簡單。其中「如何因應身材及腰圍的變化」、「如何修飾身材打造修身曲線」及「面對不同場合時如何避免穿著難受不適感」是消費者心目中的三大困擾，能否解決這些痛點成為影響購買褲裝的重要決策關鍵。

在整體搭配方面，UNIQLO的調查也發現，將近八成的男性在夏季假日休閒場合會以T恤搭配短褲或長褲，營造簡單休閒感；女性則在夏季假日休閒場合有七成選擇T恤搭配防曬外套，下身則為短褲或牛仔褲，強調舒適機能感。

根據日本服飾品牌UNIQLO公布的「台灣人衣櫥大調查」發現，簡約單品原來才是台灣...
根據日本服飾品牌UNIQLO公布的「台灣人衣櫥大調查」發現，簡約單品原來才是台灣人的最愛。「T恤」更是台灣人衣櫥中必備心頭好，每個人平均擁有5.8件T恤，而短袖T恤的購買率更高達91.3%。 圖／UNIQLO提供
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