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香港izzue首登倫敦時裝周 邱淑貞愛女驚喜現身走秀

2019-02-20 11:59聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

2019秋冬倫敦時裝周來到最後一天，首度進軍英國時裝盛會的香港潮牌izzue以「旅程」為設計主題，將年輕世代經典穿搭單品重組解構，I.T集團創始人沈嘉偉與邱淑貞的愛女沈月更親自演繹全新秋冬系列，在此期間，adidas Originals也發表話題新品，攜手紐約設計師Ji Won Choi推出全新聯名系列，以運動時尚的角度，重新詮釋品牌的經典三條線視覺。

香港I.T 集團旗下的izzue，在品牌創立20周年之際，成為首個進入倫敦時裝周官方日程的香港品牌。為呼應本季「旅程」的主題，品牌從時裝周邀函就下足功夫，特別選用一張「膠帶」的藝術攝影照片，象徵出遊時打包行李的工具，同時，更在品牌進駐的倫敦著名百貨公司Selfridges，設立展示區呈現izzue x Central Saint Martins聯乘系列，並以時裝周的宣傳海報打造出別樹一格的臨街櫥窗。

本季男、女裝系列提取五大經典元素，包含條紋、衛衣、風衣、機車夾克及MA-1軍事外套，傳遞品牌「live it real」的穿搭理念，同時將功能性與鮮明的現代美學相結合，像是粗細條紋拼接圖案的衛衣搭配幾何感的軍用馬甲。整個系列以經典黑白為主色調，輔以跳躍的橙黃色並以低飽和度的軍綠色，更大膽融入具有未來感彩虹光澤的銀色及漆皮黑色。

現場也來了不少嘉賓，如英國歌手Lily Allen、韓國Wanna One主唱成員金在奐，以及知名設計師Markus Lupfer、John Rocha等都到場一同觀賞。

此外，向來是翻玩聯名系列佼佼者的adidas Originals ，則是攜手在首爾出生、美國長大的紐約新銳設計師 Ji Won Choi推出adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列 ，新品融入設計師充滿個人特色的輪廓線條和大膽搶眼的配色，透過模特兒在交錯的空間中走動，展現行進間的動態美感。

聯名系列新品包括17件運動套裝，以adidas Originals最新女性鞋款Sleek作搭配，設計連身長褲、開襟襯衫外套、配件與泳裝等充滿玩心趣味的單品，並大膽使用飽和色系，以白色三條線打造強烈的對比風格，品牌同時也預告，全新系列商品將於2月23日在台同步開賣。

整個系列以經典黑白為主色調，輔以跳躍的橙黃色並以低飽和度的軍綠色。圖／izzue...
整個系列以經典黑白為主色調，輔以跳躍的橙黃色並以低飽和度的軍綠色。圖／izzue提供
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服裝細節以live it real和izzue yourself的字母緞帶與軍用...
服裝細節以live it real和izzue yourself的字母緞帶與軍用搭扣。圖／izzue提供
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adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列重新詮釋運...
adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列重新詮釋運動時尚。圖／ adidas Originals 提供
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adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列在倫敦時裝...
adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列在倫敦時裝周登場。圖／ adidas Originals 提供
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I.T集團創始人沈嘉偉的愛女沈月親自演繹全新秋冬系列。圖／izzue提供
I.T集團創始人沈嘉偉的愛女沈月親自演繹全新秋冬系列。圖／izzue提供
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首爾出生、美國長大的紐約新銳設計師 Ji Won Choi也身穿新品走上伸展台。...
首爾出生、美國長大的紐約新銳設計師 Ji Won Choi也身穿新品走上伸展台。圖／ adidas Originals 提供
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