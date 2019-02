香港izzue首登倫敦時裝周 邱淑貞愛女驚喜現身走秀

2019-02-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



2019秋冬倫敦時裝周來到最後一天,首度進軍英國時裝盛會的香港潮牌izzue以「旅程」為設計主題,將年輕世代經典穿搭單品重組解構,I.T集團創始人沈嘉偉與邱淑貞的愛女沈月更親自演繹全新秋冬系列,在此期間,adidas Originals也發表話題新品,攜手紐約設計師Ji Won Choi推出全新聯名系列,以運動時尚的角度,重新詮釋品牌的經典三條線視覺。

香港I.T 集團旗下的izzue,在品牌創立20周年之際,成為首個進入倫敦時裝周官方日程的香港品牌。為呼應本季「旅程」的主題,品牌從時裝周邀函就下足功夫,特別選用一張「膠帶」的藝術攝影照片,象徵出遊時打包行李的工具,同時,更在品牌進駐的倫敦著名百貨公司Selfridges,設立展示區呈現izzue x Central Saint Martins聯乘系列,並以時裝周的宣傳海報打造出別樹一格的臨街櫥窗。

本季男、女裝系列提取五大經典元素,包含條紋、衛衣、風衣、機車夾克及MA-1軍事外套,傳遞品牌「live it real」的穿搭理念,同時將功能性與鮮明的現代美學相結合,像是粗細條紋拼接圖案的衛衣搭配幾何感的軍用馬甲。整個系列以經典黑白為主色調,輔以跳躍的橙黃色並以低飽和度的軍綠色,更大膽融入具有未來感彩虹光澤的銀色及漆皮黑色。

現場也來了不少嘉賓,如英國歌手Lily Allen、韓國Wanna One主唱成員金在奐,以及知名設計師Markus Lupfer、John Rocha等都到場一同觀賞。

此外,向來是翻玩聯名系列佼佼者的adidas Originals ,則是攜手在首爾出生、美國長大的紐約新銳設計師 Ji Won Choi推出adidas Originals by Ji Won Choi聯名系列 ,新品融入設計師充滿個人特色的輪廓線條和大膽搶眼的配色,透過模特兒在交錯的空間中走動,展現行進間的動態美感。